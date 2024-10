Brigáda žádné radosti. Příběh oficiálně nejhoršího týmu, který… vyhrál!

Zázraky existují. San Marino v Lize národů porazilo Lichtenštejnsko (1:0) a nabralo do plic vítězný vzduch. Čekalo na to… 20 let. Nejníže postavený tým FIFA – na dně žebříčku 210 zemí, který federace sestavuje – vyhrál ve své historii pouze jeden zápas, a to v roce 2004, kdy stejného soka zdolal rovněž 1:0. Tehdy šlo o přátelské utkání, teď je tu sladká premiéra: bylo to vůbec poprvé, co nejhorší mužstvo světa slavilo soutěžní triumf.