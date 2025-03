Repre brankáři: kdo je jedničkou, jak to bylo s Kinským a co mladí v Rakousku?

Když se brankář Jindřich Staněk, do té doby neotřesitelná jednička Slavie i reprezentace, zranil v posledním zápase loňského EURO 2024 proti Turecku, zpozorněli v Edenu i na Strahově. Nečekanou příležitost ideálně využil Antonín Kinský i Matěj Kovář. Teď, po tři čtvrtě roce, je Staněk ve výborné formě zpátky v národním týmu. Poprvé od evropského šampionátu. Co s tím? A jak to bylo při nenominování Kinského? Přinášíme pohled do zákulisí reprezentačních gólmanů.