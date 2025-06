Velký návrat! Pavel Nedvěd bude manažerem reprezentací, potvrdil Trunda

Vstoupit do diskuse (

Důležitá zpráva pro český fotbal. Pavel Nedvěd se stane novým manažerem českých reprezentací. Dvaapadesátiletý někdejší kapitán národního týmu bude mít přímou odpovědnost za A-mužstvo a výběr do 21 let. Jak informoval nedávno zvolený předseda FAČR David Trunda, oficiálně uveden do funkce bude Nedvěd v úterý, kdy jeho jmenování bude schvalovat na svém zasedání výkonný výbor.