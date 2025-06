Tak snad vyjde baráž... Součka mám rád, ale je to málo. Nemáme plejera, který umí kličku

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nebudu lhát. Ve svým nitru jsem vzdal přímý postup Česka na mistrovství světa a hodně se bojím baráže. Nechci být pesimista, ale budeme to mít těžké. Jestli si chce Ivan splnit klukovský sen a být v Americe jako trenér, do hráčů musí pěkně šlápnout. Takhle by to teda nešlo.