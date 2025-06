Nedvěd? Je to zbytečný, chci ho v Hradci. Tvrdíka nechápu, až ho potkám, musím…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Pavel Nedvěd se vrátil do českýho fotbalu. No, a já byl teda hodně překvapenej. Koketoval s Hradcem Králové a najednou se objevil u reprezentace jako manažer. Jsem zvědavej, co z toho přesně bude. Vnímám to tak, že jde spíš o gesto, abychom měli zvučný jméno. To Pavel splňuje, je to držitel Zlatého míče. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Teď záleží, jestli to přišel naleštit, kvůli banketům, nebo že by se nás měli všichni bát, že jsme taky jednou kopali dobrej fotbal. Protože ho už dlouho nekopeme. Nejsem si jistej, jestli bude pracovně důležitej. A to si nemyslím jen já. Probírali jsme to hned s klukama, všechno dobrý jména, shodli jsme se, že je to – nechce se mi to kvůli Pavlovi ani říct – zbytečný.

A navíc je to takový celý nejasný. Proč to nevzal už před rokem a půl? Tenkrát nechtěl, za chvilku zase jo. Kdyby si tehdy řekl o jakoukoliv funkci, český fotbal by mu dal kromě prezidenta republiky všechno. Pracoval v Juventusu, naučil se, má jméno. Nechápu, proč tam byla ta epizoda v Emirátech, kdy ani nevíme, jak to dopadlo. Podle mě je jasný, že mohl teď sedět na místě Trundy.

Překvapilo mě, že jde do takový pozice. Byl bych rád, kdyby