Hašek končí! Jednohlasné rozhodnutí, hledá se překlenovací kouč i delší řešení
Česká naděje na mistrovství světa ve fotbale stále žije, ale do baráže půjde národní tým už bez trenéra Ivana Haška. Výkonný výbor rozhodl o jeho odvolání hlasováním per rollam, prostřednictvím mailové komunikace. Jak potvrdil předseda FAČR David Trunda, verdikt byl přijatý jednohlasně.
Gesční tým asociace, který má na starosti reprezentaci, dopoledne jednal s Haškem v souvislosti s historickou porážkou v kvalifikaci na Faerských ostrovech (1:2). Pánové z fotbalového vedení David Trunda, Adolf Šádek, Zdeněk Grygera a reprezentační manažer Pavel Nedvěd si poslechli trenérovy argumenty.
Předseda asociace Trunda poté rozeslal zbývajícím členům výkonného výboru do mailů anketu se třemi možnostmi. Pro odvolání, proti odvolání, zdržel se. A verdikt byl jasný, trenér končí. Spolu s ním se s národním týmem loučí také asistent Jaroslav Veselý.
„Bohužel se nám tohle reprezentační okno nepovedlo. Nekoukali jsme ale jen na to, musíme se koukat také před sebe. Nemáme jistotu druhého koše pro los play off, což je pro nás klíčové. Musím přiznat, že se necítím komfortně, co se týče baráže,“ konstatoval Nedvěd s obavami.
Co bude dál? V listopadovém termínu povede národní mužstvo „překlenovací“ kouč, možné je, že by dotáhl kvalifikaci a případně i baráž o MS. Jednání začnou během dneška, nejčastěji se hovoří o bývalém kouči Plzně Miroslavu Koubkovi.
Hledat se však bude dál. „Chceme najít koncepční řešení, které bude dávat smysl smysl do roku 2030. Pavel Nedvěd byl pověřen k výběru trenéra, aby připravil i delší seznam trenérů ze zahraničí,“ uvedl Trunda.