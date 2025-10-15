Předplatné

Hašek končí! Jednohlasné rozhodnutí, hledá se překlenovací kouč i delší řešení

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek? • Zdroj: iSport.tv
Svazový šéf David Trunda přichází na jednání s reprezentačním koučem Ivanem Haškem.
Svazový šéf David Trunda dorazil na jednání mezi prvními.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Ivan Hašek s kapitánem reprezentace Tomášem Součkem
19
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (87)

Česká naděje na mistrovství světa ve fotbale stále žije, ale do baráže půjde národní tým už bez trenéra Ivana Haška. Výkonný výbor rozhodl o jeho odvolání hlasováním per rollam, prostřednictvím mailové komunikace. Jak potvrdil předseda FAČR David Trunda, verdikt byl přijatý jednohlasně.

Gesční tým asociace, který má na starosti reprezentaci, dopoledne jednal s Haškem v souvislosti s historickou porážkou v kvalifikaci na Faerských ostrovech (1:2). Pánové  z fotbalového vedení David Trunda, Adolf Šádek, Zdeněk Grygera a reprezentační manažer Pavel Nedvěd si poslechli trenérovy argumenty.

Předseda asociace Trunda poté rozeslal zbývajícím členům výkonného výboru do mailů anketu se třemi možnostmi. Pro odvolání, proti odvolání, zdržel se. A verdikt byl jasný, trenér končí. Spolu s ním se s národním týmem loučí také asistent Jaroslav Veselý.

Anketa
Kdo by se měl stát překlenovacím trenérem fotbalové reprezentace?
Michal Bílek
Miroslav Koubek
Jindřich Trpišovský
zahraniční kouč
Přihlásit se
Celkově 3219 hlasů

„Bohužel se nám tohle reprezentační okno nepovedlo. Nekoukali jsme ale jen na to, musíme se koukat také před sebe. Nemáme jistotu druhého koše pro los play off, což je pro nás klíčové. Musím přiznat, že se necítím komfortně, co se týče baráže,“ konstatoval Nedvěd s obavami.

Co bude dál? V listopadovém termínu povede národní mužstvo „překlenovací“ kouč, možné je, že by dotáhl kvalifikaci a případně i baráž o MS. Jednání začnou během dneška, nejčastěji se hovoří o bývalém kouči Plzně Miroslavu Koubkovi.

Hledat se však bude dál. „Chceme najít koncepční řešení, které bude dávat smysl smysl do roku 2030. Pavel Nedvěd byl pověřen k výběru trenéra, aby připravil i delší seznam trenérů ze zahraničí,“ uvedl Trunda.

Vstoupit do diskuze (87)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů