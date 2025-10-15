Za Haška buď Trpišovský, nebo koncepční řešení. I když je to klišé… Co cizinec?
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Samozřejmě, asociace potřebuje okamžitý úspěch, tedy postup na mistrovství světa. Průnik na celoplanetární akci značí prestiž, nadšení, k tomu hromadu zlaťáků, zkrátka velké peníze už jen za pouhý start.
Celkové prize money pro mistrovství jsou téměř 900 milionů dolarů, za pouhý postup by měly týmy inkasovat 9 milionů, což dělá nějakých 190 milionů korun. K tomu lze však čekat další benefity za televizní práva, případně za úspěšné zápasy či možný úspěch v základní skupině.
Na něj to tedy v tuto chvíli fakt nevypadá, vždyť v neděli národní mužstvo totálně propadlo na Faerských ostrovech, což ve středu odnesl odvoláním (jak jinak než potupným) trenér Ivan Hašek.
Nepomohl ani fakt, že tým má jistou účast v baráži, již uzmul už za slušné vystoupení v Lize národů. V samotné kvalifikaci však ani náznakem netlačil na favorizované Chorvatsko, nepobil se s ním o první místo, které by znamenalo jistou účast na mundialu bez nutnosti absolvovat ošidnou baráž.
Do toho navíc přišlo několik drsných ran, rozuměj debaklů. Mužstvo zkolabovalo v Gruzii, Chorvatsku, nyní na Faerských ostrovech.
Proto se hledá nový šéf.
Ideální kandidát je jasný, Jindřich Trpišovský. Muž s aurou vítěze, všeobecně přijímaný odborník, prostě český Jürgen Klopp. V jeho případě by se dal unést i fakt, že by šlo o nouzové řešení, tedy angažování pouze pro dobu, kdy se bude hrát o šampionát, případně na něm.
Jde spíše o fantasmagorické řešení, které však musí zaznít, být na stole. Odpověď se dá očekávat záporná z několika prostých důvodů. Slávistický kouč už několikrát řekl, že ho práce u reprezentace (zatím) nezajímá. Pak jsou tu praktické záležitosti. Těžko odjede od mužstva, které hraje Ligu mistrů (musel by být bezpodmínečně už na následujícím listopadovém srazu), navíc v domácí soutěži se mu vzpírá jako velký soupeř Sparta. Slavia nemá nárok na neúspěch, nemůže tudíž nic podcenit.
Ostatně sám šéf reprezentace Pavel Nedvěd na tiskové konferenci přiznal: „Jindřich Trpišovský je pod smlouvou ve Slavii. Je to velice kvalitní trenér, ale ti nejlepší jsou vázání v našich nejlepších klubech. Proto je pro nás velmi složité je kontaktovat. Museli bychom mít zelenou od klubu.“
Pokud by však byli překvapivě (až šokově) svolní Trpišovský i Slavia, šlo by o ideál.
Pokud ne, měl by Nedvěd hledět do dáli, rozuměj zejména do zahraničí, což nakonec naznačuje i jeho výrok o nejlepších tuzemských odbornících uvázaných v klubech. Nekoukat jen na baráž, na triumf či zkrat v ní, ale vybrat trenéra, který pozvedne mužstvo systémově, vztahově, zkrátka výkonnostně.
Pohled na něj by neměl ovlivnit průběh jednoho, dvou utkání. V nich se mohou stát věci, které vrazí trenérovi kudlu do zad, i když připraví tým brilantně. Vyloučení, zranění, blbý gól. Ano, i náhoda.
Jenže asociace (a potažmo Nedvěd) už nemohou hrát na náhodu. Nyní musí vybrat trenéra pro vzestup.