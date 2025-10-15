Předplatné

Za Haška buď Trpišovský, nebo koncepční řešení. I když je to klišé… Co cizinec?

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během derby na LetnéZdroj: Michal Beránek / Sport
Jiří Fejgl
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Samozřejmě, asociace potřebuje okamžitý úspěch, tedy postup na mistrovství světa. Průnik na celoplanetární akci značí prestiž, nadšení, k tomu hromadu zlaťáků, zkrátka velké peníze už jen za pouhý start.

Celkové prize money pro mistrovství jsou téměř 900 milionů dolarů, za pouhý postup by měly týmy inkasovat 9 milionů, což dělá nějakých 190 milionů korun. K tomu lze však čekat další benefity za televizní práva, případně za úspěšné zápasy či možný úspěch v základní skupině.

Na něj to tedy v tuto chvíli fakt nevypadá, vždyť v neděli národní mužstvo totálně propadlo na Faerských ostrovech, což ve středu odnesl odvoláním (jak jinak než potupným) trenér Ivan Hašek.

Nepomohl ani fakt, že tým má jistou účast v baráži, již uzmul už za slušné vystoupení v Lize národů. V samotné kvalifikaci však ani náznakem netlačil na favorizované Chorvatsko, nepobil se s ním o první místo, které by znamenalo jistou účast na mundialu bez nutnosti absolvovat ošidnou baráž.

Do toho navíc přišlo několik drsných ran, rozuměj debaklů. Mužstvo zkolabovalo v Gruzii, Chorvatsku, nyní na Faerských ostrovech.

Proto se hledá nový šéf.

Anketa
Kdo by se měl stát překlenovacím trenérem fotbalové reprezentace?
Michal Bílek
Miroslav Koubek
Jindřich Trpišovský
zahraniční kouč
Celkově 3505 hlasů

Ideální kandidát je jasný, Jindřich Trpišovský. Muž s aurou vítěze, všeobecně přijímaný odborník, prostě český Jürgen Klopp. V jeho případě by se dal unést i fakt, že by šlo o nouzové řešení, tedy angažování pouze pro dobu, kdy se bude hrát o šampionát, případně na něm.

Jde spíše o fantasmagorické řešení, které však musí zaznít, být na stole. Odpověď se dá očekávat záporná z několika prostých důvodů. Slávistický kouč už několikrát řekl, že ho práce u reprezentace (zatím) nezajímá. Pak jsou tu praktické záležitosti. Těžko odjede od mužstva, které hraje Ligu mistrů (musel by být bezpodmínečně už na následujícím listopadovém srazu), navíc v domácí soutěži se mu vzpírá jako velký soupeř Sparta. Slavia nemá nárok na neúspěch, nemůže tudíž nic podcenit.

Ostatně sám šéf reprezentace Pavel Nedvěd na tiskové konferenci přiznal: „Jindřich Trpišovský je pod smlouvou ve Slavii. Je to velice kvalitní trenér, ale ti nejlepší jsou vázání v našich nejlepších klubech. Proto je pro nás velmi složité je kontaktovat. Museli bychom mít zelenou od klubu.“

Pokud by však byli překvapivě (až šokově) svolní Trpišovský i Slavia, šlo by o ideál.

Pokud ne, měl by Nedvěd hledět do dáli, rozuměj zejména do zahraničí, což nakonec naznačuje i jeho výrok o nejlepších tuzemských odbornících uvázaných v klubech. Nekoukat jen na baráž, na triumf či zkrat v ní, ale vybrat trenéra, který pozvedne mužstvo systémově, vztahově, zkrátka výkonnostně.

Pohled na něj by neměl ovlivnit průběh jednoho, dvou utkání. V nich se mohou stát věci, které vrazí trenérovi kudlu do zad, i když připraví tým brilantně. Vyloučení, zranění, blbý gól. Ano, i náhoda.

Jenže asociace (a potažmo Nedvěd) už nemohou hrát na náhodu. Nyní musí vybrat trenéra pro vzestup.

