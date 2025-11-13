Velké trápení, tristní statistiky i obdiv fanouškům. Co chyba Vitíka a pád Karabce?
Čeští fotbaloví reprezentanti vyhráli v přípravném utkání nad San Marinem těsně 1:0, kdy jedinou branku dal ve 40. minutě kapitán Tomáš Souček, který krátce předtím neproměnil penaltu. Zápas po jeho skončení v tradičním Prvním dojmu zhodnotil redaktor deníku Sport a weubi iSport Daniel Fekets.
V čem měl český tým největší problém a jak by vyhodnotil sporné situace? Ve svém Prvním dojmu Daniel Fekets hodnotí i jednotlivé hráče, ocenil přítomné fanoušky i nastínil, co musí Češi zlepšit do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.