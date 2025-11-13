Předplatné

Velké trápení, tristní statistiky i obdiv fanouškům. Co chyba Vitíka a pád Karabce?

Velké trápení, tristní statistiky i obdiv fanouškům. Co chyba Vitíka a pád Karabce? • Zdroj: isportTV
Martin Vitík v utkání proti San Marinu
Adam Karabec utkání proti San Marinu
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Čeští fotbaloví reprezentanti vyhráli v přípravném utkání nad San Marinem těsně 1:0, kdy jedinou  branku dal ve 40. minutě kapitán Tomáš Souček, který krátce předtím neproměnil penaltu. Zápas po jeho skončení v tradičním Prvním dojmu zhodnotil redaktor deníku Sport a weubi iSport Daniel Fekets.

V čem měl český tým největší problém a jak by vyhodnotil sporné situace? Ve svém Prvním dojmu Daniel Fekets hodnotí i jednotlivé hráče, ocenil přítomné fanoušky i nastínil, co musí Češi zlepšit do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.

