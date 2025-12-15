Bože můj, večeři s Nedvědem neodmítnu, říká Bilič. Ale Česko není moje volba
Zahraniční cesta má být trvalým a koncepčním řešením, jak si poradit s uvolněným místem trenéra české fotbalové reprezentace. Vedle Jürgena Klinsmanna či Fatiha Terima se tak objevilo i jméno chorvatského experta Slavena Biliče, jenž začal být všeobecně považován za kandidáta číslo jedna. Jedna věc je, zda tomu tak opravdu je. A druhá ta, že on sám se k této možnosti čerstvě vyjádřil odmítavě. Alespoň zatím. „Česko není moje volba,“ prohlásil pro chorvatský deník Jutarnji list.
Poté, co pražská Slavia zarazila březnovou barážovou misi svého trenéra Jindřicha Trpišovského, je stále ve hře jiná domácí varianta (pravděpodobně Miroslav Koubek), nebo šéf lavičky cizího původu. Biličovo jméno zaznělo už dříve na jednání výkonného výboru fotbalové asociace a nedávno se tak stalo znovu. Podle informací serveru iSport.cz proběhl informativní kontakt mezi ním a manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem. V deníku Jutarnji list se dokonce mluví rovnou o tom, že Bilič už nabídku z Česka dvakrát odmítl. A také, že i přesto se Nedvěd nevzdává a chce se s ním osobně setkat v jeho vlasti.
„Vím, jaká je Nedvěd osobnost. Zlatý míč, pane bože… Přece nebudu neslušný a nepřijmu pozvání na večeři od generálního manažera reprezentace,“ netajil se Bilič respektem. „Česko ale není moje volba,“ dodal jedním dechem. A to i navzdory faktu, že po odchodu ze saúdskoarabského Al Fatehu je už skoro rok a půl bez angažmá. Bilič však působí dojmem (nebo se tak alespoň tváří), že je doma v Chorvatsku spokojený a na další fotbalové dobrodružství se nechystá. A není pochyb o tom, že kdyby převzal českou reprezentaci, do jednoho dost velkého by se pustil. Byť v žádné exotické destinaci. V jeho uvažování může hrát roli kvalita mužstva i celková neurovnaná situace, v níž se nachází.
„Rád pracuju, jsem v nejlepších letech, pokud jde o energii, znalosti nebo o to, jak přemýšlím o fotbale,“ prohlásil sedmapadesátiletý trenér, jenž vedl vedle chorvatské jedenadvacítky Hajduk Split, Lokomotiv Moskva, Besiktas Istanbul či West Ham a West Bromwich. „Na druhou stranu doma je mi dobře. V zahraničí jsem strávil třináct let, a i když to nebyla žádná dřina gastarbeiterů, ale život ve velkoklubech a velkoměstech, kde si trenéra považují, stále se vám po domově stýská,“ přiznal.
Jeho slova by spíše nasvědčovala tomu, že čeká na zajímavou příležitost v chorvatském fotbale. Aniž by to zároveň striktně vylučovalo jiné perspektivy.