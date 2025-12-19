Předplatné

Koubek pod stromeček: Prosba o odpuštění a překvapení Suchopárek. Co Nedvěd vs. politika?

Koubek pod stromeček: prosba o odpuštění a překvapení Suchopárek. Co Nedvěd vs. politika? • Zdroj: iSport.cz
Miroslav Koubek byl představen jako nový kouč reprezentace
Česká reprezentace má nového trenéra: po Ivanu Haškovi, který byl v polovině října odvolán po průšvihu na Faerských ostrovech, přebírá národní tým zkušený stratég Miroslav Koubek. Volbu svazového předsedy Davida Trundy a manažera reprezentací Pavla Nedvěda komentovali v živém vysílání Ligy naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport Ondřej Škvor a Radek Špryňar.

  • Jak to bylo s „první volbou“, o které mluvil Pavel Nedvěd, a kterou mu nejdříve (zřejmě) neschválil Výkonný výbor FAČR?

  • Co od Koubka a jeho asistenta Jana Suchopárka očekávat?

  • A co odpuštění pro nároďák, o které žádali Nedvěd i Koubek?

