Zidane by United bral. Věří, že když vyhodí Mourinha, bude favorit

Na José Mourinhovi leží velký tlak, a to zejména kvůli sporům s Edem Woodwardem, výkonným ředitelem Manchesteru United, který stopl příchody několika hráčů, po nichž 55letý trenér toužil, jako například Harryho Maguirea či Tobyho Alderweirelda. „Být to jiný klub, jiná práce, tak už bych skončil,“ svěřil se Mourinho sobě blízkému zdroji, který prozradil informaci britskému deníku Mirror.

Portugalec v poslední době nevychází dobře ani s Paulem Pogbou a Anthony Martialem, kteří se netají tím, že by chtěli z klubu odejít. Tlak, který už tak byl na Mourinha značný, nyní vzrostl ještě o něco více, protože bývalý trenér Realu Madrid Zinedine Zidane se podle britského listu Daily Mail svěřil svým přátelům s tím, že pokud bude Mourinho vyhozen, očekává nabídku od Manchesteru United.

Portugalského stratéga po prohře v Brightonu (2:3) čeká v pondělí velký test, kdy se „Rudí ďáblové“ střetnou s Tottenhamem. Půjde o utkání, které může ukázat, jak na tom mužstvo z Old Trafford skutečně je. Další případná prohra by Mourinhovu situaci ještě více zkomplikovala.

Manchester United zatím ale za svým současným trenérem stojí a vyvrací jakékoliv spekulace o tom, že by oslovil Zidana. „Proč bychom ho oslovovali, když tu nemáme volné pracovní místo,“ zní z klubu.

Je však zřejmé, že na Old Trafford musí mít záložní plán a být v pohotovostním režimu. Může se totiž velmi rychle stát, že Mourinhovo postavení se stane neudržitelným. Zidane se domnívá, že hlavním kandidátem na post nového trenér United by měl být následně on sám. „Zájem vést United bych měl velký,“ uvedl Francouz.

Poté, co 46letý kouč opustil v květnu Real Madrid, jen pět dní potom, co s ním potřetí v řadě vyhrál Ligu mistrů, zůstal volný. A to i přesto, že se ve spojení s ním hodně mluvilo o reprezentaci Francie. Tu ale v nejbližší budoucnosti nadále povede Didier Deschamps, který dovedl zemi galského kohouta k historicky druhému titulu mistrů světa.

Spekulovalo se i o tom, že by mohl Zidane převzít PSG, ale to sám odmítl vzhledem k tomu, jak silné vazby má k Marseille. I kvůli tomu by měla jeho další štace být mimo francouzskou ligu, přičemž volbou číslo jedna má být Premier league.

V možném spojení s Manchesterem United hraje ve prospěch Zidana i to, že by mohl přesvědčit francouzské hráče Paula Pogbu a Anthony Martiala, kteří touží po odchodu z klubu, že jejich budoucnost je na Old Trafford.

Jak zaznělo výše, spekulace kolem postavení José Mourinha v Manchesteru United by mohl rozseknout už pondělní zápas proti Tottenhamu. Přesvědčivé vítězství může tlak umírnit a přinést lepší zítřky. Porážka by na druhou stranu mohla ještě více nabourat už tak špatné vztahy mezi Mourinhem a Woodwordem a přiblížit jeho konec.