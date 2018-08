Pogba není pravý vůdce, tvrdí Scholes. Agent ho zpražil slovy o Churchillovi

Paul Scholes po nedělní prohře Manchesteru United na hřišti Brightonu (2:3) zkritizoval výkon týmu a zejména pak Paula Pogby. Francouzský mistr světa byl za neúčasti Antonia Valencii zvolen kapitánem, ale svým výkonem nijak nezaujal, i když se mu podařilo v samotném závěru zápasu korigovat na 2:3, naopak zůstal daleko za svým průměrem.

„Týmu chyběl vůdce," řekl Scholes pro Optus Sport. "Mysleli jsme si, že Paul Pogba by mohl být ideálním typem proto, stát se tahounem, ale proti Brightonu to nedokázal. Hrál opravdu špatně,“ kritizoval Scholes.

Agentovi Paula Pogby Mino Raiolovi se ale kritika bývalého záložníka Albionu nelíbila a na svém twitterovém účtu se do něj ostře pustil. „Někteří lidé musí mluvit, protože mají strach, aby se na ně nezapomnělo. Paul Scholes by nepoznal dobrého vůdce, ani kdyby před ním stál Sir Winston Churchill,“ nebral si servítky Raiola.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21. srpna 2018

Hráčský agent ale nezůstal jen u jednoho komentáře. „Paul Scholes by se měl stát sportovním ředitelem a poradit Woodwardovi, aby Pogbu prodal,“ napsal a ironicky dodal „V United by jistě probděli několik nocí, aby mu našli nový klub." Reagoval tím na fakt, že Pogba touží po odchodu z United do Barcelony.

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21. srpna 2018

Na Raiolu okamžitě zareagovala další z legend Manchesteru, Gary Neville. „Doufejme, že Paul Pogba vede svého agenta a umlčí ho,“ zveřejnil na svém twitteru Neville.

Let’s hope @paulpogba leads his agent and shuts him up ! — Gary Neville (@GNev2) 21. srpna 2018

To víceméně Francouz udělal hodnocením svého vlastního výkonu. „Můj přístup k zápasu nebyl správný. Měl jsem hrát mnohem lépe, udělal jsem mnoho chyb. Měl jsem se více oddat hře,“ řekl Pogba. „Bylo to špatné od nás všech, neměli jsme v Brightonu ztratit body. Takový výkon už nesmíme opakovat.“ dodal.

Hořká výměna názorů se motá kolem vítěze světového šampionátu zejména proto, že chtěl odejít do Barcelony. Raiola měl být s katalánským velkoklubem dokonce už domluvený na osobních podmínkách. United jsou ale odhodlaní Pogbu udržet, a to i přesto, že jeho vztah s trenérem José Mourinhem není v současné době ideální a portugalský kouč se kvůli sporům dostal pod velký tlak.

Pogba s Raiolou už podobný problém s United jednou řešili, a to ještě v době, kdy tým vedl Sir Alex Ferguson. Ten nebyl ochotný v roce 2012 přijmout Pogbovy požadavky a ten, místo toho, aby se uskromnil a zůstal v Manchesteru United, odešel do Juventusu Turín.

V následujících letech se Raiola postupně snažil vztahy s United urovnat a vše vyvrcholilo v roce 2016 návratem Pogby. Ten z Juventusu přestoupil zpět na Old Trafford za tehdy rekordních 94,5 milionu liber (2,7 miliardy korun).