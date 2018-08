Kdo je v Arsenalu nejrychlejší? Auba vyhrál a vysmál se nováčkovi

Arsenalské hvězdy byly ve středu během tréninku vystaveny sprinterským testům. Měřena přitom nebyla pouze jejich dosažená rychlost, ale také procentuální úsilí z maximální možné kapacity.

Motorová myš Pierre-Emerick Aubameyang si ve sprintech libuje, což prokázalo i čtvrteční zveřejnění výsledků. S maximální rychlostí 36,04 kilometrů za hodinu, zatímco využíval 97 % ze své maximální kapacity, týmovou soutěž opanoval.

Největším rivalem v boji o pomyslný triumf se mu stal třiadvacetiletý krajní obránce Hector Bellerin, který se dostal na hranici 34,67 kilometrů za hodinu, zatímco do běhu vložil 98% úsilí.

Na chvostu zůstal mimo jiné devatenáctiletý nováček Mattéo Guendouzi, který přišel do Arsenalu z Lorientu hrajícího Ligue 2 v létě. V době jeho příchodu se s ním počítal spíš jako s příslibem do budoucna, on si však našel díky výborným výkonům v přípravě cestičku do hlavního týmu.

Hráč Maximální rychlost km/h Maximální rychlost v % Pierre-Emerick Aubameyang 36,04 97 % Hector Bellerin 34,67 98 % Sokratis Papastathopoulos 34,52 96 % Alexander Iwobi 34,42 94 % Shkodran Mustafi 34,13 100 % Rob Holding 33,88 97 % Daniel Welbeck 33,73 92 % Mesut Özil 33,66 98 % Alex Lacazette 33,48 96 % Aaron Ramsey 33,05 98 % Henrikh Mkhitaryan 32,90 97 % Stephan Lichtsteiner 32,40 100 % Nacho Monreal 32,40 96 % Granit Xhaka 32,40 98 % Mattéo Guendouzi 32,30 93 % Mohamed Elneny 31,54 96 % Lucas Torreira 31,43 100 %

Nicméně ani výtečný předvedený herní projev na trávníku ho neuchránil od palby vtípků vyslanou spoluhráči. Aubameyang se na účet mladšího kolegy bavil přímo královsky.

Přes Instagram poslal gabonský forvard svému spoluhráči vzkaz. „Jak se máš, ty třiadevadesátiprocentní? Pořád máš prostor pro zlepšení," rýpnul si a přiložil řadu rozesmátých smajlíků.

Guendouzimu totiž trenéři naměřili „pouze" 32,30 kilometrů za hodinu a to během toho, co makal na 93 procent. Kompletní umístění jednotlivých hráčů přitom veřejnosti odhalil právě Aubameyang.

Tréninkové praktiky nového trenéra Unaie Emeryho si hráči chválí. Alex Iwobi oplýval nadšením. „Abych byl upřímný, všichni se bavíme. Každý si čas maximálně užívá a přichází s novými nápady," prozradil.

„Z mého osobního hlediska... Mám rád všechno: nová sezení, tréninkové metody i nápady. Prostě si čas s Unainem Emerym opravdu užívám," dodal nigerijský útočník.