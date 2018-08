Karius odchází z Liverpoolu. Německý brankář jde hostovat do Besiktasu

Pětadvacetiletý Karius dvěma velkými chybami přispěl k finálové porážce Liverpoolu v zápase s Realem Madrid. Až dodatečně se ukázalo, že chytal s otřesem mozku. Prakticky už od onoho osudného květnového večera v Kyjevě bylo jasné, že v Liverpoolu nezůstane. To se potvrdilo, když klub získal do branky Brazilce Alissona z AS Řím.

Klub se s Kariusem v sobotu oficiálně rozloučil a popřál mu v novém působišti hodně štěstí. "Je to pro něj dobré. Hodně se na to těšil. Besiktas s ním může vyhrát ligu," prohlásil trenér Jürgen Klopp a dodal, že Karius pro něj zůstává fantastickým gólmanem ve výborném věku.