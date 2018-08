Karius na odchodu z Liverpoolu. Přestup je zamotaný, možný je i návrat

Liverpool a Besiktas jsou podle britských médií blízko dohodě, na jejímž základě by mohl Karius odejít do Turecka. Anglický klub by za něj postupně mohl získat až 9,5 milionu liber (273 milionů korun).

V první fází by Reds měli bývalého brankáře Mohuče uvolnit na dvouleté hostovaní, za které istanbulský klub zaplatí 2,25 milionu liber. Součástí dohody by měla být i opce a v roce 2020 by mohl Karius přestoupit do aktuálně prvního týmu turecké Superligy za 7,25 milionu liber.

Ani to však ale není z údajné blížící se dohody mezi kluby vše. Pokud by po dvouletém hostování Karius následně do Turecka definitivně přestoupil, obdržel by Liverpool z jeho případného dalšího přestupu 20 procent z částky, za níž by ho Besiktas prodal dál.

Karius by však ještě před odchodem na hostování měl s Liverpoolem prodloužit o rok svou současnou smlouvu, která mu vyprší v červnu 2021. Znamenalo by to, že pokud by Besiktas neuplatnil po skončení hostování možnost opce, vrátil by se německý gólman po sezoně 2019/2020 zpět na Anfield Road minimálně na další dvě sezony.

Sestřih finále LM: Real Madrid - Liverpool 3:1. Rozhodly minely brankáře Kariuse 720p 360p REKLAMA

V poslední době zažil Karius hodně krušné měsíce. Nejen, že dvakrát chyboval ve finále Ligy mistrů, což kouč Klopp omlouval otřesem mozku způsobeným po kontaktu se stoperem Realu Madrid Sergio Ramosem, ale nevyšla mu ani příprava na novou sezonu, ve které předvedl několik dalších zaváhání.

"Je mu 25 let, což je věk, ve kterém se všichni brankáři stále zlepšují. Gólmani sem tam udělají chyby, ale důležité je, kdy je udělají. Loris je udělal teď, což není dobré, ale za osm let si na to nikdo nevzpomene," konstatoval trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Liverpool na opakující se zaváhání odpověděl po svém a přivedl na Anfield Road novou jedničku - Brazilce Alissona Beckera z AS Řím. Karius by se nyní měl pokusit o restart své kariéry v Turecku. "Jednoduše jsme našli a přivedli brankáře, který je lepší," uvedl Klopp. "Lorisovi jsem neřekl to, co chtěl slyšet. Finále Ligy mistrů ale nemělo nic společného s tím, že jsme přivedli Alissona. I kdybychom vyhráli, koupili bychom ho," dodal.

Kariusův blížící se odchod naznačuje i to, že ačkoliv odcestoval s Liverpoolem k pondělnímu zápasu proti Crystal Palace, nebyl ani na lavičce a dvojku Alissonovi dělal Simon Mignolet. "Nikdo mi k jeho možnému odchodu nic neřekl, takže ani já vám nemám co říct," odpověděl Klopp novinářům po zápase na otázku týkající se odchodu Kariuse do Besiktase.

Trenér Reds se ale nechal slyšet, že je přesvědčen o tom, že Mignolet má mnoho zkušeností a lepší předpoklady být dvojkou za Alissonem.

Zajímavé na celé situaci je to, že se Besiktas původně snažil získat právě Mignoleta, ale v jeho případě byl Liverpool ochotný přijmout pouze nabídku na přestup, kterou ale Turci neučinili a obrátili svou pozornost na Kariuse.

Ten by v brance patnáctinásobného tureckého šampiona měl nahradit Španěla Fabriho, který přestoupil do Fulhamu, a zároveň by se měl pokusit o napravení své pošramocené pověsti.

Nejoblíbenější trenéři? Kloppův fotbal je jako hokej. Přitahuje ženy, směje se Hašek 1080p 720p 360p REKLAMA