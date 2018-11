Talent Kovář je v United občas trojkou: Mourinho mi pomohl s nervozitou

"Už jsem si v Manchesteru na všechno zvykl. Nemám problémy s angličtinou. Je to paráda. Byl to však velký skok. Jak se mi podařilo najet na běžný režim, tak to bylo v pohodě. Rozdíl oproti Slovácku je velký," řekl Kovář novinářům na dnešním reprezentačním srazu ve Zlíně.

V přípravě se snaží tvrdě pracovat a v zápasech odvádět co nejlepší výkony. "Využil jsem šanci. Nečekal jsem, že se mi bude tak dařit. Počítal jsem spíše s tím, že pro mě bude první rok seznamovací," přiznal talentovaný gólman, který musí čelit velké konkurenci. V každé věkové kategorii bojují o příležitost čtyři brankáři. Proto ho hodně překvapilo, když byl nominován jako trojka i na zápasy anglické ligy.

"Z ničeho nic jsem se dostal k týmu s takovými hráči. Je to neuvěřitelné, přímo šok. Jsem za to rád. Třetí brankář je taková jistota pro tým, když se náhodou druhý brankář zraní," řekl Kovář.

Přiznal, že před prvním tréninkem s áčkem Manchesteru byl hodně nervózní. "Pomohl mi trenér José Mourinho, když mi řekl, že nejde o nic jiného než o fotbal. Občas se mě Mourinho ptá, jak se nám daří v juniorce," uvedl Kovář.

V juniorské Lize mistrů má Manchester United nakročeno k postupu se skupiny. "Máme to dobře rozjeté. Získali jsme deset bodů, stačí nám jedna výhra k postupu z prvního místa. Nyní máme doma Young Boys Bern. Doufám, že vyhrajeme," poznamenal mladý brankář, který navazuje v Anglii na Petra Čecha, Radka Černého, Jana Stejskala, Pavla Srníčka a Luďka Mikloška.

"Tato velká jména fanoušci v Anglii dobře znají. Je to pro nás určitá výhoda. Navazujeme na jejich kariéru. Doufám, že nebudeme jen nějaká výjimka a dostanou se do Anglie postupně i další naši hráči," věří Kovář.

Talentovaný brankář by rád nyní pomohl devatenáctce v zápasech proti Lucembursku, Makedonii a Chorvatsku k postupu do další fáze kvalifikace mistrovství Evropy. "Vracím se téměř domů, mám to kousek. Jen škoda, že se nějaký zápas nehraje v Uherském Hradišti. Hned první zápas bude těžký, neboť Lucembursko je nevyzpytatelný soupeř. Musím být v brance stále v pozoru," dodal Kovář.