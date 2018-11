Čech o Arsenalu i své budoucnosti: Chytat v Česku? Už to asi není reálné

Mrzí vás, že jste kvůli zranění přišel o místo jedničky a v bráně Arsenalu se teď střídáte s Berndem Lenem?

„Samozřejmě. Měl jsem vynikající vstup do sezony, dařilo se mi a vyhrávali jsme se. Jak to někdy chodí, po zranění musím zase čekat na příležitost, až se budu moct v ligových zápasech do brány vrátit. Nezbývá mi nic jiného, než se soustředit na všechny zápasy, které budu hrát, abych je odchytal co nejlépe a ukázal trenérovi, že jsem pořád ve stejné formě a připravený.“

Je složitější bojovat o místo jedničky teď s Lenem v Arsenalu, nebo před lety v Chelsea s Courtoisem?

„Je to stejné, ať jde o jakéhokoliv brankáře. Když bojujete o místo jedničky, musíte podávat takové výkony, aby trenér věděl, že jste připravený a mohl vás tam dát. V případě, že brankář v sestavě chytá dobře, musíte čekat. V takové jsem momentálně pozici.“

Máte s Lenem rozdělené, jaké soutěže chytáte?

„Nemáme. Trenér vybírá podle jednotlivých zápasů, není to tak, že jeden chytá jednu soutěž a ten druhý zase něco jiného.“

Byl váš konkurent naštvaný, že na startu sezony nechytal on?

„Nic se nezměnilo v jeho přístupu na tréninku. Samozřejmě asi teď bude spokojenější, že hraje, tohle je úplně normální. Teď zase nejsem úplně spokojený já, protože bych chtěl do brány taky. Jak jsem říkal, situace je jasná. Člověk musí pokračovat v práci a čekat na svou šanci a až přijde znovu a být připravený. To je tak jediné, co jde dělat.“

Vy jste se vždycky ze zranění dokázal rychle zotavit, povedlo se to i tentokrát?

„Byl jsem o týden a půl napřed. Doktoři v tomhle odvedli dobrou práci, ale trenér se rozhodl do týmu nesahat, protože se v té době vyhrály tři zápasy po sobě.“

Jste v Arsenalu spokojení s vývojem sezony, když jste od konce srpna ještě neprohráli?

„Je pravda, že máme sérii bez prohry, ale v posledních třech zápasech jsme třikrát remizovali. Zbytečně jsme ztratili body, to nás trošku mrzí. Série bez prohry je samozřejmě pozitivní pro tým. Když se nám nepodaří vyhrát, alespoň bod se počítá. Jen škoda, že ty tři remízy přišly takhle po sobě. Z devíti bodů jsme se dotáhli dva body od špičky tabulky, teď jsme bohužel odskočili zpátky a budeme to zase dohánět.“

Jak vypadá klub bez trenéra Arséna Wengera, který v létě skončil po 22 letech?

„Určitě na Wengerovu éru může trenér Emery navázat. Hlavně způsobem fotbalu, jaký chce praktikovat. To znamená způsob založený především na technice a hraní. Když k tomu přidá svou zarputilost a výbornou etiketu práce… Týmu se daří i díky práci trenérského týmu. První sezona vždycky bývá složitější, když přijde velká změna. Na to, že jsme teprve na začátku, se nám daří a v budoucnu to může být jenom lepší.“

Baví vás se pod trenérem Emerym učit nové věci?

„Mně to baví. Myslím, že je zajímavé hrát pod různými trenéry s různými styly. Trenér po týmu i po mně chce, abych hrál jinak. Většinou brankář hraje podle toho, jak hraje tým. Když tým hraje dlouhé míče, hrajete je také. Když po vás trenér chce, abyste hrál nakrátko, tak je to zase jiný styl fotbalu.“

Mám volné víkendy, to se mi 20 let nestalo

Přemýšlíte, jak dlouho ještě budete chytat?

„Nechávám to otevřené. Pokud mi vydrží zdraví a budu mít stejnou motivaci do každodenní práce a hlavně mi vydrží forma, budu chtít pokračovat. Jak dlouho to bude, to neplánuju. Jsem sportovec už v pokročilejším věku, dávám si spíš krátkodobé cíle tak, abych se udržel v co nejlepší formě a hrál co nejlépe. Pak se uvidí.“

Je ještě reálný návrat do Česka, nebo kariéru dokončíte v Anglii?

„Vracet se do Česka jako hráč? V téhle fázi už to asi není reálné. Doufám, že jeden, dva roky ještě budu mít šanci chytat v Premier League a pak už na to bude pozdě.“

Chystáte se sledovat zápas se Slovenskem?

„Ano, přímo na stadionu. Po dlouhé době jdu na fotbal jako fanoušek, prakticky si jen sednout na tribunu a dívat se bez toho, aniž bych byl součástí týmu. Těším se na to, zároveň pořádně nevím, jak se na stadionu budu cítit. Jsem rád, že mám možnost tam být osobně. Jde o důležité utkání. Pokud bychom sestoupili z této skupiny Ligy národů, byla by to škoda. Doufám, že se to výsledkově podaří. Po příchodu trenéra Šilhavého se v posledních zápasech výkony národního týmu velice zvedly, proto jsem na dnešek pozitivně naladěný. Máme šanci ten zápas zvládnout a vyhrát.“

Jste tedy optimista, když reprezentaci sledujete?

„Celý rok jsme čekali na to, než národní tým vyhrál. Přitom vítězství jsou tím nejlepším lékem. V dnešní době, když pod trenérem Šilhavým začíná být bilance pozitivní, to má vliv i na tým. Ukázalo se to i v zápase v Polsku (1:0). Jejich tým byl na mistrovství světa, má spousty kvalitních hráčů a je to nepříjemný soupeř. Určitě to týmu dá sebedůvěru, navíc s vědomím, že na Slovensku se vyhrálo.“

Dělají vám radost výkony českých brankářů?

„Trenér má výhodu, že za poslední dva roky má tři velice vyrovnané brankáře, všichni můžou nastoupit. Jirka Pavlenka měl po přestupu do Brém vynikající sezonu, Tomáš Koubek první sezonu v Rennes také. Teď měl období, kdy nechytal, ale je zpátky v bráně a zase bude připravený na to, že by mohl chytat. Tomáš Vaclík chytal výborně v Basileji a přenesl si to do Sevilly, je to pro něj velký krok kupředu. Sevilla patří ve Španělsku k nejlepším týmům, La Liga k nejlepším ligám, takže pro něj je to jedině dobře, že se mu daří v takovém klubu. Trenér může ukázat na kohokoliv z nich, vybírat téměř poslepu a nesplete se, což se zatím potvrzuje. Oběma (Vaclíkovi a Pavlenkovi) dal stejné příležitosti, střídají se, tým z toho těží. Co se týká brankářů, problém český tým ani proti Slovensku mít určitě nebude.“

Nesvrbí vás ruce, když hraje nároďák?

„Někdy mě svrbí. Patnáct let nemůže člověk jen tak zahodit. Na druhou stranu využiju toho, že mám třeba víkend volno, což se mi asi dvacet let nestalo. Naberu síly, můžu si odpočinout s rodinou a dětmi, chodit na jejich zápasy, dívat se na ně a to mi dělá radost. Vím, že mé rozhodnutí bylo správné. Od chvíle, co jsem v národním týmu skončil, mě nikdy nenapadla myšlenka, že by šlo o špatné rozhodnutí. To mě těší nejvíc. Hodně jsem nad tím přemýšlel. Zpětně vidím, že to bylo správné rozhodnutí.“