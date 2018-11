Arsenal přišel o Welbecka, zřejmě si zlomil kotník. Vypadá to zle, řekl Čech

Sedmadvacetiletý Welbeck ve čtvrtek špatně dopadl při náskoku na centr a z hřiště byl odnesen na nosítkách, přičemž dostal i kyslíkovou masku. Jen pár hodin předtím byl přitom nominován na reprezentační zápasy Anglie proti USA a Ligu národů s Chorvatskem.

"Je to špatné. Bude to vážné zranění, zřejmě má v kotníku něco zlomeného," konstatoval kouč Arsenalu Unai Emery. Welbeck zamířil do nemocnice už po necelé půlhodině hry. Arsenalu k remíze se Sportingem a zároveň jistotě postupu pomohl i brankář Petr Čech.