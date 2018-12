Mourinha po další remíze štvaly chyby: Vždycky střelíme sami sebe

Začátek sezony byl mizerný, pak se ale chvíli zdálo, že „rudí ďáblové“ přece jen jsou na dobré cestě. Zkraje října předvedli skvělý obrat proti Newcastlu, který Mourinhovi dost možná zachránil pozici na lavičce. Pak remizovali na hřišti Chelsea, vítězně zvládli i souboje s Evertonem a Bournemouthem. V Lize mistrů navíc překvapivě zaskočili nabitý Juventus (2:1).

Jenže pak přišla prohra v městském derby s rozjetým City (1:3) a od té doby United čekají na ligové vítězství marně. Nejdřív bez branek s Crystal Palace, pak 2:2 v Southamptonu. Oba soupeři se přitom aktuálně soustředí hlavně na boj o udržení v Premier League. Středeční duel s Arsenalem pak remízovou sérii Manchesteru prodloužil.

„Výsledek není takový, jaký jsme chtěli, ale co můžete říct? Ukázali jsme fantastického týmového ducha, skvělou dynamiku i odhodlání dát do zápasu úplně všechno,“ ocenil Mourinho přístup svého mužstva.

Zároveň jej ale užíraly hrozivé chyby, díky kterým se Arsenal dostal dvakrát v zápase do vedení. Tu první má na svědomí brankář David de Gea, jehož zaskočil prudký „koníček“ hlavičkujícího Shkodrana Mustafiho. Španělský gólman ve zdánlivě jednoduché situaci míč jen neobratně vyrazil nad sebe a ten se pomalu snesl do brány. Záložník Ander Herrera jej sice ještě odkopl, jak ale ukázala technologie brankové čáry, včas to nestihl.

David de Gea před prvním gólem výrazně zaváhal:

United brzy srovnali díky trefě Martiala, ve druhé půli je však znovu potopilo vlastní zaváhání. Argentinský obránce Marcos Rojo nejdřív zbytečným kličkováním ztratil míč, a když se pak snažil zastavit rozběhnutého Lacazetta, poslal míč ve skluzu do De Geovy brány. Šílených deset vteřin. Vzápětí se Rojovi mohlo alespoň částečně ulevit, když Lingard prakticky hned po rozehrávce upravil na konečných 2:2.

Mourinha štvalo, že Manchester se o lepší skóre do značné míry připravil sám. „Náš problém je, že nedokážeme předvést výkon bez těchto chyb. Pak jsme za ně vždycky potrestáni… I když jinak hrajeme dobře, vždycky takhle střelíme sami sebe,“ podotkl zkušený portugalský trenér.

Na lavičce překvapivě nechal některá velká jména, až v průběhu utkání do něj zasáhli Paul Pogba nebo Romelu Lukaku. Mourinho také upozornil, že hráči v sestavě se museli vyrovnat s nejrůznějšími obtížemi. Do obrany totiž nemohl využít Viktora Lindelöfa či Phila Jonese, ligovou premiéru v základní jedenáctce United si tak odbyl devatenáctiletý Portugalec Diogo Dalot. Nešťastník Rojo zase po vyléčení zranění hrál vůbec první zápas v sezoně. A stabilní opory Chris Smalling s Ericem Baillym, které scházely o víkendu proti Southamptonu, nastoupily se sebezapřením.

„Pro všechny to bylo obtížné, naši defenzivní hráči byli skutečně unavení, vyčerpaní. Realita je taková, že jsme v posledních čtyřech utkáních neprohráli. Kromě vítězství nad Bernem v Lize mistrů jsou to špatné výsledky. Taky jsme prohráli s Manchesterem City, který poráží každého. Ale předtím jsme měli období, kdy jsme hráli v našich možnostech, což lidé někdy nedokážou pochopit,“ prohlásil Mourinho.