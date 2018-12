V helikoptéře, která se zřítila na parkovišti u stadionu Leicesteru asi hodinu po zápase s West Hamem, zahynuli s thajským miliardářem ještě další čtyři lidé.

Ihned po havárii byl označován za hrdinu pilot Eric Swaffer, jemuž se podle svědků povedlo padající stroj nasměrovat pryč od davu fanoušků, kteří v momentě neštěstí odcházeli ze stadionu.

Scary new footage of the Leicester City Football Clubs owners Helicopter crash pic.twitter.com/Z9gnXEcnXI