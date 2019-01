Trofej pro Dúbravku. V Anglii mu dají cenu, kterou získal i Shearer | iSport.cz

Dúbravka, jenž si to na Ostrovy namířil rovnou z pražské Sparty, se už během prvních zápasů vypracoval v jednu z hlavních opor výběru Rafaela Beníteze. Nebylo tak žádným překvapením, že na něj vedení Newcastlu uplatnilo opci a hostování loni v létě přeměnilo na plnohodnotný přestup.

Investice do jedničky slovenského nároďáku se „strakám“ vyplatila. Dúbravka se v minulé sezoně výrazně podílel na udržení týmu v elitní Premier League, kvalitní výkony podává i v této sezoně. A nyní se dočkal sladké odměny. Asociace tamních fotbalových novinářů jej vyhlásila nejlepším hráčem severovýchodní části Anglie za uplynulý kalendářní rok.

Žilinský rodák, jehož tržní hodnota se podle serveru transfermarkt.com pohybuje kolem 5 milionů eur, je za ocenění vděčný. „Jsem překvapený a poctěný. Moc to pro mě znamená, ale nepovedlo by se mi to bez mých spoluhráčů. Děkuji všem novinářům, kteří pro mě hlasovali. Byl to úžasný rok a doufám, že rok 2019 bude pro mě i celý náš tým ještě úspěšnější,“ řekl pro klubový web.

Dúbravka se zároveň dočkal také pochvaly od 58letého kouče. Benítez si slovenského gólmana nemůže vynachválit. „Jsem za Martina šťastný. Byl pro nás masivním podpisem a v druhé polovině minulé sezony udělal s týmem velký rozdíl. Je to profesionál, který je skvělým příkladem pro naše mladé hráče. Jsem rád, že si lidé uvědomují, jak moc dobrý je," poznamenal.

V tomto ročníku zatím Dúbravka odchytal kompletní porci ligových zápasů, jeho týmu patří po 21 odehraných kolech patnáctá příčka. Od sestupových bod však Newcastle dělí pouhé dva body.