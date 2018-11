Dúbravka odhalil soukromí: Sekyra v noze mi málem ukončila kariéru

Když přišel v únoru do Anglie, málokdo jej znal. Dnes o něm vědí všichni, kdo se zajímají o fotbal. Martin Dúbravka udržel od svého debutu už sedm čistých kont. Pouze jednička City Ederson jich má víc (12). I proto se o slovenském brankáři mluví jako o jedné z nejlepších investic, které liga pamatuje.

„Ale stále se nepovažuji za nějakou hvězdu,“ brání se Dúbravka. „Přestup ze Sparty do Newcastlu mi však změnil celý život. Na debut proti Manchesteru United nikdy nezapomenu. Stále mám ten den před očima,“ vrací se.

Jeho cesta mezi fotbalovou elitu však mohla skončit už na samotném začátku. Když jako malý žáček začínal, přivodil si doma ošklivé zranění nohy.

„Vždycky jsem sledoval otce, jak doma seká dříví. A jako každý malý kluk jsem ho chtěl ohromit a pomoct mu,“ líčí Dúbravka, jak došlo k úrazu. „A když jsem se do toho pustil, najednou jsem měl sekyru v noze. Doktor říkal, že kdyby to bylo o centimetr výš, nebyl bych schopný chodit,“ vzpomíná.

Místo konce s fotbalem se však Dúbravka ještě víc opřel do práce a šel si za svým snem. Denně si na tréninku přidával. Od 17 let pracoval s individuálním koučem, aby zlepšoval své nedostatky.

„Když byl trénink od devíti, přišel jsem už v osm. Když končil ve 12, já zůstal do jedné. Neustále jsem chtěl být přesvědčený, že jsem udělal vše, co potřebuji a co je správné,“ popisuje Dúbravka svůj přístup.

„V devatenácti, kdy jsem chytal jsem za Žilinu, tak se mě neustále někdo ptal, proč dělám něco navíc. Proč jedu stále extra, když to nemá cenu. Ale já to dokázal,“ těší ho.

Nyní si užívá angažmá v Newcastlu, kde s přítelkyní, která má ráda cestování, našli přesně to, co hledali. „Jelikož nemáme děti, tak jsme často k vidění v centru. Objevujeme nové věci. Byli jsme se podívat na různých hradech, zaletěli jsme si do Milána či Barcelony. To, že jste fotbalista, ještě neznamená, že musíte zapomenout žít,“ dodává slovenský brankář.