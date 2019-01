Expert se pustil do Salaha: Často simuluje! Liverpool to může stát titul | iSport.cz

Salah má aktuálně skvělou formu. V posledních osmi ligových zápasech vstřelil devět gólů, nebezpečí představuje pro každou obranu v Anglii. A Liverpool z jeho tref těží, vždyť kromě porážky na hřišti Manchesteru City ztratil v Premier League body naposledy na začátku listopadu.

O uplynulém víkendu mužstvo kouče Jürgena Kloppa přemohlo v divokém zápase Crystal Palace, Salah se na vítězství 4:3 podílel dvěma góly. Počet svých zásahů v anglické lize tím dorovnal na 50, k úctyhodné metě mu přitom stačilo jen dvaasedmdesát startů.

„Výjimečný úspěch pro špičkového hráče. Je to neskutečné číslo,“ ocenil svého střelce trenér Klopp. A připomněl, že rychleji stejný počet gólů dali jen Alan Shearer, Ruud van Nisterlooy a Andy Cole. „Mohamed by to možná zvládl i dřív, kdybych ho v minulosti nestavěl na pravé křídlo. Takže je to vlastně moje chyba,“ vtipkoval ještě německý kouč.

Dobře ví, že v Egypťanovi má pro jarní boje o trofej pro ligové šampiony zásadní trumf. Ten ovšem zároveň čelí kritice, že v některých soubojích často končí ochotně na zemi. Bývalý útočník Celticu Glasgow, Chelsea či Blackburnu Chris Sutton si téhle situace všiml i ve zmíněném souboji s Crystal Palace.

„Bylo to už podruhé za měsíc, kdy Salah spadl příliš snadno. Proti Newcastlu získal teatrálním pádem penaltu, dotek Paula Dummeta přitom byl jen velmi mírný,“ napsal Sutton ve svém pravidelném komentáři pro britský server Daily Mail.

Podle něj by se Salah podobného chování měl vyvarovat. „Pokud bude dál takhle padat, riskuje, že od fotbalové asociace dostane dvouzápasový trest. Jenom dvě zaváhání Liverpoolu přitom Manchesteru City stačí, aby se vrátil zpět do čela. Dokázal by Liverpool bez Salahovy palebné síly vyhrát duel s Crystal Palace? Tohle utkání potvrdilo, že Klopp svého klíčového muže potřebuje pro každý zápas,“ upozornil Sutton na fakt, že celek z Anfieldu má na prvním místě tabulky k dobru jen čtyři body.

Salah je pro pětačtyřicetiletého experta jedním z nejzajímavějších hráčů Premier League, svými pády si ale v jeho očích škodí. „Každé simulování může Liverpool stát titul,“ podotkl Sutton. Anglická asociace by podle něj podobné případy měla trestat mnohem přísněji. „Dokud se fotbal s tímhle nezačne vyrovnávat, uvidíme víc hráčů jako je Salah,“ doplnil ještě.

Jestli si egyptský útočník vzal jeho kritická slova k srdci, se možná ukáže už příští středu, kdy Liverpool v dalším ligovém zápase hostí Leicester.