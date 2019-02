Zablokované přestupy! Chelsea bude pykat kvůli smlouvám s mladíky | iSport.cz

Chelsea je v poslední době v obrovské krizi. Týmu se pod vedením italského trenéra Sarriho nedaří v lize a naposledy prohrál 0:6 na hřišti Manchesteru City. Poté přišlo vypadnutí z FA Cupu po domácí prohře 0:2 s Manchesterem United. Londýňané si mohli spravit chuť čtvrteční výhrou proti Malmö v Evropské lize, ale hned v pondělí ráno přišla o tom, že klub se chystá potrestat FIFA.

FIFA totiž uzavřela měsíce se táhnoucí vyšetřování Chelsea, v němž klub podezřívala z neoprávněné registrace zahraničních hráčů mladších 18 let. Podle informací deníku Guardian FIFA prověřovala více než 100 přestupů, které klub uskutečnil, přičemž porušení pravidel našla v rekordních 29 případech. Kromě zákazu nákupu hráčů v následujících dvou přestupových období musí klub zaplatit ještě pokutu 460 000 liber.

Chelsea se však může do 90 dnů odvolat k FIFA a následně ještě na Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne. Pokud by tak Chelsea učinila, je velice pravděpodobné, že by se odvolací proces táhl tak dlouho, že by anglický tým mohl nakupovat hráče i v letním přestupovém okně. Trest by se tak posunul na obě přestupová období v roce 2020.

Podle dopisovatele deníku Telegraph Matta Lawa, který má Chelsea na starosti, navíc klub s takovou eventualitou počítal a byl na ní připraven. Podle některých se navíc nejedná o nic špatného a nucená odstávka od hráčského trhu by klubu pomohla opět zapracovávat do týmu mladé hráče ze své velice úspěšné akademie.

Klub navíc může během zákazu FIFA prodávat hráče, takže nic by nebránilo případnému odchodu Edena Hazarda do Realu Madrid. Stejně tak se případná restrikce nikterak nedotkne možní přeměny hostování Gonzala Higuína na trvalý přestup nebo již avizovaného lednového transferu Christiana Pulišiče z německé Borussie Dortmund.

Chelsea navíc může využít služby 41 hráčů, které má v současné době na hostování po celé Evropě. Tým je za tuto praxi dlouhodobě kritizován a mnozí hráči se v minulosti nechali slyšet, že necítí šanci hrát za první tým. „Tohle je jeden z nejlepších trestů, jaké vás mohou potkat. Znamená to, že se můžete zaměřit na rozvoj talentů a vytvořit v klubu soudržnost,“ vidí na celé situaci alespoň něco pozitivního slavný fotbalový publicista Michael Cox.