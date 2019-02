Unikla Solskjaerova řeč z kabiny. Opřel se do Liverpoolu: Titul nevyhraje! | iSport.cz

Zkouška trenérské kvality a dovedností. Takový měl být zápas Manchesteru United s vedoucím Liverpoolem pro dočasného kouče „rudých ďáblů“ Oleho Gunnara Solskjaera. Ten konfrontaci s partou zkušeného trenéra Jürgena Kloppa zvládl a proti prvnímu týmu Premier League získal bod a prodloužil svou sérii ligových zápasu bez prohry na deset.

Strategie mu vyšla. Obrana v čele s brankářem Davidem de Geou fungovala na jedničku. Ačkoliv měl Liverpool 65 % času míč na svých kopačkách, propracoval se jen k jedné střele na branku. A to na víc jak na bod z Old Trafford za bezbrankovou remízu nestačilo.

„Ole po zápase nenechal na Liverpoolu nit suchou. Řekl, že nemají na to, aby v boji o titul předčili Manchester City. Podle něj jsou svěřenci Jürgena Kloppa příliš jednotvární a chybí jim kreativita,“ prozradil deníku The Sun zdroj blízký Manchesteru United, co měl Solskjaer říct v šatně.

Vyjmenoval i další body, které zazněly z úst Nora směrem ke hře Liverpoolu. „Mohou hrát jen na protiútoky. Selhávají při rozbíjení rozehrávky soupeře nakrátko. Jsou nedostatečně kreativní, chybí jim skutečný playmaker. Nejsou efektivní, pokud nevstřelí první gól a musejí dlouho dobývat obranu soupeře. Nejsou tak dobří jako United,“ popsal Solskjaerova slova nejmenovaný zdroj.

Pravdou je, že Liverpool v posledních týdnech tápe. Z pěti zápasů vyhrál jen jednou, když doma porazil Bournemouth (3:0). Zbylé čtyři duely s Leicesterem, West Hamem a s Manchesterem United v Premier League a s Bayernem Mnichov v Lize mistrů skončily nerozhodně. Náskok na druhý Manchester City se tak Liverpoolu ze sedmi bodů smrsknul na pouhý jeden. Jakoby pomalu se blížící konec sezony a rostoucí šance na zisk titulu svazovaly Salahovi, Manému a dalším nohy.

To na Old Trafford je o poznání veseleji. Ani Liverpool nedokázal ukončit ligovou šňůru United bez prohry. Ta trvá už od 22. prosince 2018 a čítá 10 zápasů, v nichž „rudí ďáblové“ osmkrát zvítězili a remizovali jen s Burnley (2:2) a nyní s Liverpoolem (0:0). Ten je tak zatím posledním týmem, který dokázal Manchester United porazit (3:1), a to 16. prosince 2018, kdy naposledy vedl "Red Devils" José Mourinho.

Už dnes večer ale může být vše úplně jinak. Manchester United bude usilovat o prodloužení své série bez ligové prohry na hřišti Crystal Palace. Liverpool se pak před svými fanoušky pokusí zdolat Watford a udržet první místo před dotírajícím Manchesterem City, který hostí West Ham. Všechny tři duely začínají ve 21 hodin.