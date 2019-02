Za sebou má kariéru profesionálního fotbalisty, jako produkt mládežnické akademie Sevilly nakoukl i do prvního týmu, kde ale většinu času působil jako dvojka. Díru do světa Vardejo udělal až v manažerském křesle. Okolo přelomu tisíciletí se Sevilla propadla do druhé ligy a právě tehdy přišla jeho velká chvíle. Z pozice sportovního ředitele vybudoval za deset let celek, který dokáže konkurovat špičce La Ligy.



Monchi proslul díky svému „čichu" na kvalitní hráče. Vybudoval propracovanou síť skautů, díky nimž se v Seville protočilo obrovské množství extrémně kvalitních hráčů. Ty navíc následně klub pravidelně prodával a těžil z jejich fotbalového růstu v organizaci nemalé peníze. Přišly i velké týmové úspěchy, Sevilla slavila za dobu Monchiho kralování osm trofejí, hned třikrát přitom ovládla Evropskou ligu.



Nyní padesátiletý manažer dlouho odolával vábení světových es, přesto nakonec kývl AS Řím, kam se přesunul 24. dubna 2017. Klub s ním uzavřel kontrakt až do konce sezony 2020/21, nicméně i tak se zdá, že Ramón Vardejo bude měnit působiště už mnohem dřív. Velký zájem o jeho služby projevil Arsenal a podle dostupných informací by měl svého vytouženého „spasitele“ opravdu přivést.

V nejvyšší anglické soutěži patří Arsenalu průběžná čtvrtá pozice, Gunners ale zároveň ztrácejí na první Liverpool propastných třináct bodů. V Evropské lize odvrátili druhým zápasem blamáž S BATE Borisov (0:1 a 3:0) a v osmifinále budou čelit Stade Rennes s českým brankářem Tomášem Koubkem.



Monchi se postaral také o přestup Patrika Schicka do AS, když za něj neváhal vyplatit dokonce nejvyšší částku v klubové historii. Vytáhlý mladík zatím důvěru plně nesplatil, i tak byl španělský sympaťák jeho velkým zastáncem.



Ale zpátky k Arsenalu. Londýnský klub v Monchim vidí stratéga, který by do klubu přivedl mladé neotřelé talenty, v nichž ostatní velkokluby tak velký potenciál neodhalily. To je ostatně Vardejova hlavní přednost. Šikovný obchodník často nakupuje za velmi malé částky, podle jeho slov byl největším objevem jeho kariéry Dani Alves. Toho Sevilla koupila jako devatenáctiletého za 550 tisíc eur (14,22 milionu českých korun), prodala ho přitom o pět let později za 35,5 milionů eur (917,9 milionu korun).



Španělský obchodní stratég už údajně s přesunem do Anglie souhlasil, nicméně oficiálně Arsenal jeho příchod nepotvrdil. Očekává se, že se tak stane v několika příštích týdnech.