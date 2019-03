31 dnů a konec! Legenda United Paul Scholes končí na lavičce Oldhamu | iSport.cz

Scholes nastoupil na lavičku klubu 11. února po dlouhých tahanicích s anglickými fotbalovými orgány kvůli jeho vlastnictví klubu Salford City. „Je to muž, který do klubu přinese spoustu fotbalových znalostí. Všichni navíc vidí jeho hlad uspět jako manažer. Jako hráč vyhrál ve fotbalu všechno, co se vyhrát dá,“ říkal při Scholesově jmenování majitel Oldham Atheltic Abdallah Lemsagam.

A Scholes skutečně vyhrál hned ve svém prvním utkání jako manažer 4:1 doma proti Yeovil Town. Jenže od té doby se jeho týmu přestalo dařit. Oldham v šesti dalších zápasech pouze třikrát remizoval a třikrát prohrál, naposledy 0:2 na hřišti vedoucího Lincolnu.

Oldham je devět kol před koncem až na 14. místě v čtyřiadvacetimístné soutěži a de facto ztratil možnost postoupit o soutěž výše, nebo do play off, kam postupují týmy na čtvrtém až sedmém místě tabulky. Právě na sedmou příčku ztrácí Oldham devět bodů.

Navíc od chvíle, kdy na lavičku usedl Scholes, ztratil Oldham devět bodů z pozice, kdy v utkání vedl. Nejvíce ze všech týmů v anglickém fotbale. Bývalý hráč Manchesteru United se tak rozhodl na svou pozici v klubu rezignovat. „V krátké době, kdy jsem vedl klub, se bohužel ukázalo, že nebudu moci řídit chod věcí tak, jak jsem zamýšlel, a jak mi bylo slíbeno předtím, než jsem přijal pozici trenéra. Přeji fanouškům, hráčům a zbytku trenérského štábu mnoho úspěchů ve zbytku sezony a budu nadále sledovat a podporovat klub jako fanoušek,“ napsal Scholes ve svém prohlášení k celé situaci.

Hořkou tečkou za celým Scholesovým působením je fakt, že bývalý záložník anglické reprezentace čekal (37 dnů) na povolení usednout na lavičce Oldhamu než na ní skutečně vydržel.