Van Gaal věří United, ale opřel se do Solskjaera: Žádná změna od Mourinha! | iSport.cz

Bývalý útočník nahradil Mourinha v prosinci, zatím jen jako "dočasný trenér", a důvěru v něj vloženou splatil 14 výhrami v 19 zápasech a heroickým postupem přes PSG do čtvrtfinále Ligy mistrů. Ne všichni ale jeho přínos vynášejí do nebes.

Louis van Gaal, který United vedl dva roky, se nezdržel kritiky. "Trenér, který přišel po mně (Mourinho), zaparkoval autobus a hrál na protiútoky. Teď je tam jiný kouč, který dělá to samé. Jediný rozdíl mezi Mourinhem a Solskjaerem je ten, že druhý jmenovaný vyhrává," nechal se 67letý Nizozemec slyšet v rozhovoru pro BBC.

"Styl, který teď Manchester United hraje, není ten samý ,kterým se prezentoval pod Sirem Alexem Fergusonem. Je příliš defenzivní, založený na protiútocích. Jestli se vám to líbí a připadá vám to zajímavější, než moje nudné útočení, OK. Ale moje pravda to není," zkritizoval herní projev "rudých ďáblů" kouč, který s nimi v roce 2016 ovládl FA Cup.

Kritický nestor si přece jen našel něco, co na svém bývalém působišti pochválit. "Už tam nepůsobím, ale zvenčí to vypadá, že tam panuje lepší atmosféra. Solskjaer také změnil pozici Paula Pogby a umístil ho na tam, kde je mnohem důležitější," řekl.

Van Gaal dokonce věří, že United mohou ovládnout aktuální ročník Ligy mistrů. V něm díky penaltě v nastaveném čase přešli přes PSG a teď ve čtvrtfinále vyzvou Barcelonu. Tyhle šance ale přikládá právě aspektu hry, který kritizoval. "Mohou Ligu mistrů vyhrát. Hrají defenzivním stylem, který je těžké porazit. Ať se vám to líbí, nebo ne, to jsou plody Mourinhovy práce," zmínil trenér, který před dvěma týdny oficiálně ukončil kariéru.