Nová výzva pro Mourinha! Láká ho francouzská liga, do PSG ale nepůjde | iSport.cz

Mourinho je bez práce od prosince, kdy skončil v Manchesteru United, občas se jen objevuje jako televizní expert. Teď podle zpráv francouzského listu L'Equipe idenfitikoval jako svou další štaci francouzskou Ligue 1. Bohatý gigant PSG ho ale překvapivě neláká.

První možnou destinací je Monaco. To po úspěšných letech, kdy konkurovalo pařížskému celku a v roce 2017 mu vyfouklo ligový titul, zažívá hodně hubenou sezonu. V lize je až šestnácté, sedm bodů nad pásmem sestupu, a už stačilo dvakrát změnit trenéra. Leonarda Jardima po hrozivém vstupu vystřídala legenda Arsenalu Thierry Henry, ani tomu ale pšenka nekvetla a monačtí šéfové jako muže, který má vratkou bárku dovést bezpečně do konce sezony, vybrali... paradoxně znovu Jardima.

Mourinha teď určili, aby Monaco znovu vytáhl tam, kam patří, tedy do horních pater ligy a zpět do evropských pohárů. V zemi galského kohouta ale nejsou jedinými zájemci o jeho služby.

Další ve frontě totiž stojí Lyon. Klub, který ve Francii dominoval před érou PSG a vlastní sedm titulů v řadě, bude mít při námluvách jistou výhodu - působení v pohárové Evropě totiž Mourinhovi může zajistit už teď. Olympique je v aktuální tabulce třetí, na suverénní první PSG sice ztrácí už 24 bodů, pořád se ale s Lille rve o druhé místo a s ním i přímý postup do skupinové části Ligy mistrů.

Podle L'Equipe je Mourinhův příchod do Monaka méně pravděpodobný, s krajanem Leonardem Jardimem totiž mají stejného agenta. Dveře do Lyonu jsou otevřené více, prezident Jean-Michel Aulas ještě nástupce Bruna Genésia oficiálně nevybral. A někým se seznamem úspěchů, jaký má Mourinho, by jistě neodmítl.