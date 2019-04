Mourinho o roztržce s Pogbou: Jeho Excelence chtěl jet v Rolls Roycu... | iSport.cz

Mourinhův vztah s Pogbou se od léta probíral mnohokrát. Neshody vyvrcholily v září, kdy trenér Pogbovi sebral funkci zástupce kapitána, následně se s hráčem dostal do konfliktu na tréninkovém hřišti před televizními kamerami.

Portugalský kouč ale nyní na jednom ze seminářů zmínil ještě jinou, dosud nepublikovanou historku, která se váže k utkání v Burnley. United tam 2. září vyhráli 2:0.

"Měli jsme hrát asi 30 kilometrů od Manchesteru. Ten hráč se mi zeptal, jestli by se po zápase mohl vrátit do Manchesteru po vlastní ose," zmínil Mourinho. "Řekl jsem mu, že pokud bychom hráli v Londýně a on chtěl zůstat tam, bylo by to něco jiného. Takhle jsme ale byli blízko našeho města, nedávalo to smysl."

Pogbu zamítavé stanovisko rozlítilo. "Ano, byl naštvaný. Ale my jsme zápas vyhráli (Pogba hrál až do nastavení) a on se mi zeptal znovu. Měl jsem po zápase radost, tak jsem trošku polevil. Řekl jsem, že s námi nastoupí do autobusu a ať se domluví se svým šoférem, aby ho vyzvedl někde deset minut cesty od stadionu. Pak ať si jde, kam chce," pokračoval Mourinho.

Jenže ani to Pogbovi nestačilo. "Ten kluk v šatně pořád nebyl spokojený. Šel jsem na tiskovou konferenci, pak se vrátil k týmovému autobusu, a co neviděl. Hned vedle parkoval Rolls Royce s jeho řidičem," přiblížil trenér.

"Po tom všem, bylo to úplně nové auto a jeho Excelence chtěla opustit stadion ve svém Rolls Royce," nechápal Mourinho. "Jak se s tím pak má člověk vypořádat? Říct mu, aby nejezdil Rolls Roycem? Dovolit mu, aby odjel, kam chce? Nebo to vyřešit úplně jinak a poslat na 'prázdniny' mě?"

Nejblíž pravdě je třetí Mourinhova varianta. Portugalský trenér nebalil kufry v Manchesteru hned v září. Nelepšící se výsledky a narůstající tlak vyvrcholil před Vánoci, kdy ho vedení klubu definitivně odvolalo z funkce.