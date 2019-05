United nejsou tým, štve legendu. Radši sledoval posledního, co musí přijít? | iSport.cz

Zatímco v jedné části Manchesteru jsou blizoučko titulu, v druhé zavládl velký smutek. United v neděli podtrhli nepovedenou ligovou sezonu, když nezvládli potvrdit roli velkého favorita. Ztratili dva body na hřišti Huddersfieldu, beznadějně posledního a jednoznačně nejhoršího celku Premier League.

Tým Oleho Gunnara Solskjaera tak přišel o šanci na umístění v TOP 4. To sice před příchodem norského kouče na lavičku anglického velkoklubu téměř nikdo nečekal, v závěru sezonu už v něj ale mnozí doufali. Sympatický kouč měl velice dobrý start, dal týmu novou tvář, začal s ním vyhrávat. Jak však mužstvo pod jeho velením dobře začalo, tak mizerně končí.

„Rudí ďáblové“ nedokázali v posledních čtyřech kolech ani jednou zvítězit, největším zklamáním je především zmíněný souboj s jistým sestupujícím. A to nejen kvůli výsledku, ale především žalostnému výkonu, který je definitivně připravil o možnost zahrát si v příští sezoně Ligu mistrů.

Po utkání se na celé mužstvo sesypala vlna kritiky. Nespokojeni byli fanoušci i fotbaloví odborníci. Nejvíce se do hráčů opřel Gary Neville, jenž dres Manchesteru oblékal celou profesionální kariéru. Pro nedělní výbuch milovaného klubu neměl žádné pochopení. „Nic se mi na tomto týmu nelíbí. Jsou prostě hrozní,“ řekl po utkání pro televizní stanici Sky Sport, kde zastává roli experta.

Ač se tomu sám divil, více jej zaujalo představení domácího mužstva. „Tohle je Huddersfield, tým, který bojoval celou sezonu. Nemá kvalitu, ale sledoval jsem ho mnohem radši než ten v červených dresech,“ pokračoval.

Současní United podle něj postrádají týmového ducha. „Tohle není tým. Čím více to sleduji, není to tým. Víte, koho mi připomínají? Připomínají mi Tottenham, který pozvedl Mauricio Pochettino. Působili tam Emmanuel Adebayor či Younes Kaboul. Byla to skupina hráčů, kteří hráli jako jednotlivci. On ji kousek po kousku rozebral, nyní to musí udělat Gunnar Solskjaer.“

Víc jsme si nezasloužili, přiznal kouč

Remíza pochopitelně mrzela i 46letého trenéra, který se však svých hráčů zastal. „Nebyl problém ve vynaloženém úsilí či postoji. Hráči běhali, snažili se, ale nebyli dostatečně dobří. To je hlavní problém. Oni za první půlhodinu nebyli u našeho vápna. Měli bychom hrát lépe,“ konstatoval.

Že se s mužstvem nedokázal kvalifikovat do nejslavnější evropské soutěže, v níž United chyběli naposledy v sezoně 2014/2015, jej štve. „Dostali jsme šanci být v Lize mistrů, i když jsme si nemysleli, že je to možné. Měli jsme několik příležitostí se dostat na třetí nebo čtvrté místo, ale nezvládli jsme to.“

Současné umístění, jež znamená kvalifikaci do „druhořadé“ Evropské ligy, je podle něj spravedlivé. „Asi je to pro nás to pravé. Šesté místo je spravedlivý odraz. Ukazuje, kde se nacházíme. Během sezony jsme nebyli dost dobří na to, abychom postoupili do Champions League,“ uvedl.

Ani Evropskou ligu však nemají na Old Trafford jistou. V případě umístění na šestém místě by Solskjaerovi svěřenci museli nejprve zvládnout předkolo. Do základní části postoupí v případě, že v tabulce přeskočí Arsenal nebo jejich městský rival City zvládne očekávané finále FA Cupu proti Watfordu. To se odehraje 18. května.