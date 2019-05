Tak slaví City! Šampaňské s rockovou hvězdou, Guardiola vtipkoval | iSport.cz

Tři letadla přemístila obhájce titulu z letiště Biggin Hill do Manchesteru. Kapitán Vincent Kompany, který zažil všechny čtyři tituly City v Premier League, pozvedl trofej před fanoušky kolem desáté večer, oslavy pak pokračovaly ještě dlouho poté přímo na Etihad Stadium.

City za cinkání lahví šampaňského přišel podpořit i jejich dlouholetý fanoušek a člen legendární skupiny Oasis, Noel Gallagher. Ten se vydal společně s hráči zpět do Manchesteru poté, co celý zápas v Brightonu strávil mezi fanoušky.

"Byl to nejtěžší a nejvíc vyčerpávající boj o titul," sdělil pak belgický zadák novinářům. "Když jsme v roce 2012 vyhráli poprvé, rozhodlo se až v poslední minutě. Ale teď jsme věděli, že musíme pořád jen vyhrávat, abychom porazili jeden z nejlepších týmů v historii Anglie," poukázal na formu rivala z Liverpoolu. Ten získal 97 bodů, více než šampioni z let 1993 až 2017. A stejně to na Guardiolovu gardu nestačilo.

"Věděl jsem, že titul obhájíme. Už když jsme se v této sezoně poprvé sešli, řekli jsme si, jak to můžeme udělat. Pepovi už se to povedlo, a my od první chvíle cítili, že nám se to může podařit také. Všechno začíná u trenéra, on tu nastavuje standard," dodal Kompany.

Právě katalánskému kouči přičítal nezměrnou zásluhu i Raheem Sterling, klíčový forvard Sky Blues. "Trenér má jasně nastavenou mentalitu, chce vyhrát za každou cenu. To, že dokážeme zvítězit v každém zápase, je jeho zásluha, a dílo toho, jak nás připraví. Jsem šťastný, že můžu hrát pod ním," řekl anglický šikula.

City po výhře v ligovém poháru a Premier League mohou završit treble, pokud ve finále FA Cupu 18. května porazí Watford. Na famózním týmu je jen sotva co vylepšovat, Guardiola ale s úsměvem přece jen něco našel - standardní situace! "Jsem tady ze všech nejvyšší. Když je v našem zápase standardka, jdu do kostela a modlím se, je to drama. V Burnley jsme je zvládli dobře, protože jsme ze žádné neinkasovali, to je náš cíl," vtipkoval katalánský taktik.

Třeba mu právě standardní situace přinesou v sobotu štěstí k dalšímu zápisu do historie. Manchester City se proti Watfordu může stát prvním anglickým týmem, který posbíral všechny tři domácí trofeje v jedné sezoně.

