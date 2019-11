Premier League | Pnutí v Arsenalu. Hvězdy se bojí o Ligu mistrů, hrozí Emerymu zlatý padák? | iSport.cz

Prohra s Leicesterem i Sheffieldem, plichta proti Crystal Palace, Wolves a naposledy také proti Southamptonu. Zatímco ve skupině Evropské ligy Arsenal směřuje za postupem z prvního místa, na jevišti Premier league zatím hraje vedlejší roli.

Osmé místo s osmnácti body a devatenáctibodovou ztrátou na bezkonkurenční Liverpool je na „kanonýry“ opravdu slabá bilance. Ze zákulisí se čím dál častěji, obzvlášť po vyhazovu tottenhamského Mauricia Pochettina, mluví o konci kouče Unaie Emeryho.

Podle britského Daily Mail mělo dojít k setkání Raula Sanllehiho a Eda, tedy dvou velmi mocných mužů z klubového vedení, s Emerym v tunelu cestou do kabiny po posledním remizovém zápase. Mluvit měli o výsledkové krizi i vratké pozici na lavičce, spekulace fanoušků navíc neutnulo ani chování hvězd.

Pierre-Emerick Aubameyang a Alexandre Lacazette, který mimochodem vyrovnával v posledním utkání se Southamptonem na 2:2 druhým gólem v zápase až během šesté minuty nastavení, řeší nové dlouhodobé kontrakty.

Oba chtějí s klubem podepsat, ale také chtějí hrát Ligu mistrů.

A na tu aktuálně začíná tým ztrácet, navíc vůbec nepodává výkony, kterými by se k vysněné soutěži přiblížil. Pokud by se v Arsenalu rozhodli Emeryho propustit, museli by mu zaplatit minimálně čtyři miliony liber (119 milionů korun) jako kompenzaci. Trenér má platnou smlouvu až do konce aktuální sezony s volitelnou dvanáctiměsíční opcí.

Arsenal byl bez Ligy mistrů poslední tři sezony a další určitě nebude chtít přidat. Aktuální pozici londýnskému klubu komplikují i menší kluby, které se zatím drží v horních patrech tabulky. Vedení si pokládá také otázku ohledně kvality současného kádru a jeho neschopnosti konzistentně bodovat.

Náhradou za kouče Emeryho by mohl být bývalý záložník Arsenalu a současný asistent trenéra Manchester City Mikel Arteta. „Chtěl bych, aby s námi zůstal co nejdéle. Jsme víc než spokojeni, že ho tu máme, ale co se stane po sezoně, to nevím," připustil hlavní kouč Citiziens Pep Guardiola.

Vše se bude každopádně odvíjet podle dalších výsledků Arsenalu. Do vánočních svátků se postupně utkají s Norwichem, Brightonem, West Hamem, Manchesterem City a Evertonem.