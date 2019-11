Arsenal měl osm hráčů ve vápně a dostal gól. Přišla kritika od legendy | iSport.cz

Pořád to není ono. Arsenal střídá jasná vítězství se zaváháními. Stručný výběr z posledních týdnů? Porážka na půdě Sheffieldu, nováčka Premier League. Domácí remíza s Crystal Palace, kdy tým neudržel vedení 2:0. Anebo třeba vyřazení z Ligového poháru po bláznivé přestřelce a penaltovém rozstřelu v Liverpoolu (5:6).

Teď do výčtu přibyl středeční duel v Portugalsku. Arsenal vedl díky přesné hlavičce stopera Mustafiho z jednaosmdesáté minuty. O náskok ovšem v závěru přišel. Guimaraes v úvodu nastavení podnikl rychlou akci po pravé straně, která nesourodou defenzivu hostů zaskočila. Navzdory obrovské početní převaze.

Centr Edwardse vrátil před bránu Rochinha a Duarte akrobaticky srovnal. Přímo uprostřed malého vápna zůstal úplně volný, ačkoliv zároveň pár metrů kolem něj bylo hned osm (!) hráčů Arsenalu. Jenže žádný z nich se zrovna neobtěžoval Duarteho hlídat.

If you showed this picture to any football fan, they'd tell you that there wouldn't be a goal scored in that situation, but this is a picture of the goal that Arsenal conceded today. 7 Arsenal defenders in the box + 1 goal keeper and the ball still went in. Shambolic. pic.twitter.com/9HjNAbXjBT