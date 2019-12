Premier League | Mourinho zpět na Old Trafford. Proč žil v hotelu? Neumím vařit ani žehlit, řekl | iSport.cz

José Mourinho se večer vrátí na Old Trafford • Reuters

José Mourinho se večer vrátí na Old Trafford • Reuters

Ještě loni touhle dobou v Manchesteru působil. Šest dní před Vánocemi však United Josého Mourinha pro neuspokojivé výsledky odvolali. Ale už dnes večer se portugalský kouč na Old Trafford vrátí! V roli kouče Tottenhamu, který pod jeho vedením zatím získal tři důležitá vítězství. Ještě před očekávaným hitem Premier League Mourinho zavzpomínal na své angažmá v Manchesteru, během něhož po celou dobu bydlel v hotelu. A ač se to může zdát zvláštní, prý mu to naprosto vyhovovalo.

Pokud hledáte někoho, kdo vašemu klubu vyhraje nějaké trofeje, José Mourinho je tím pravým. Vždyť úspěchy sbíral v podstatě všude, kde působil. Ale jestli potřebujete někoho, kdo udělá perfektní omeletu, radši hledejte dál.

Šestapadesátiletý trenér se na tiskové konferenci před comebackem do Manchesteru vrátil k období, které v nejúspěšnějším celku historie Premier League prožil. A vysvětlil, proč dva a půl roku bydlel „jen“ v hotelu Lowry. Fanoušci i kvůli tomu často řešili, že Mourinho není v klubu příliš spokojený, když v novém městě ani nehodlá zapustit hlubší kořeny. Jeho rodina navíc zůstala v Londýně.

Všechno ale mělo jednoduchý důvod. „Vážně je zvláštní, že jsem zůstával v hotelu?“ zeptal se nový kouč Tottenhamu před novináři. „Víte, jak bych byl nešťastný, kdybych bydlel sám v domě? Musel bych uklízet, nechci. Musel bych žehlit, neumím to. Musel bych vařit, ale jediné, co zvládnu, jsou vajíčka a párky. Byl bych velmi nešťastný,“ usmál se Mourinho.

A hotel mu prý nabídl skvělé zázemí. „Bydlel jsem v úžasném apartmánu, nešlo o obyčejný pokoj. A nebylo to tak, že bych musel po týdnu odejít, bylo to moje. Měl jsem svou televizi, své knihy, svůj počítač. Bylo to jako byt, akorát s tím, že jsem občas mohl říct: Přineste mi latté nebo Nechci dolů na večeři, tak mi ji doneste nahoru,“ vzpomínal Mourinho.

V jeho bydlení tak žádný problém nebyl. „Měl jsem všechno. Kdybych žil sám ve svém bytě, bylo by to mnohem těžší,“ doplnil. A že by po předčasném vyhazovu cítil vůči klubu nějakou zášť? Nic takového. Dokonce i v nové kanceláři má dvě fotografie, které připomínají trofeje, jež s United vyhrál. Evropskou ligu a Carabao Cup v sezoně 2016/17. „Měl jsem se fajn, víc než fajn,“ uvedl zkušený trenér.

Večer na Old Trafford přijede s Tottenhamem, kde zatím efekt jeho nástupu funguje dokonale. Ligové výhry nad West Hamem a Bournemouthem plus parádní obrat v Champions League proti Olympiakosu (4:2). „Kohouti“ jsou v tabulce anglické ligy rázem šestí a potřebují šňůru úspěchu protáhnout.

United naopak aktuálně patří až desáté místo a britská média stále častěji spekulují o nejisté pozici kouče Solskjaera, který loni s velkou slávou nahradil… Ano, právě Mourinha. Pokud ten teď s Tottenhamem uspěje, může paradoxně urychlit možný konec svého tehdejšího nástupce. Jak sledovaný souboj dopadne?