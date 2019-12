Premier League | Predátor Vardy táhne Leicester. Je nevyčerpatelný, smeká kouč | iSport.cz

James Maddison a James Vardy slaví gól do sítě Arsenalu • Reuters

Fotbalisté Leicesteru slaví čtvrtý a finální gól do sítě Aston Villy • Reuters

Anglický útočník Jamie Vardy slaví svou druhou trefu do sítě Aston Villy • Reuters

Anglický útočník Jamie Vardy slaví svou druhou trefu do sítě Aston Villy • Reuters

Anglický útočník Jamie Vardy slaví úvodní trefu do sítě Aston Villy • Reuters

Jedno je jisté. Nobelovu cenu za mír nikdy nezíská. Ani kdyby sbor porotců v komisi žasl: „A kruci, letos je to poněkud, ehm, neobvyklé. Jak se zdá, volíme mezi krvelačným tygrem, rozběsněným lvem, ukrutným vražedným medvědem a Vardym. Buďme upřímní, jsou to bestie, ale Vardy je agresivní až moc. Škrtám.“

Jamie, živočišný typ útočníka, po trefách prahnoucí, vášnivý, zuřivý, bojující se vší urputností, oslnil před čtyřmi lety.

Vzpomínáte? Natáhl měchy gólových varhan a rozezněl je v 11 utkáních za sebou. Rekordní šňůra v dějinách Premier League.

A taky pohádka. Leicester City předčil giganty a posprejoval trůn liščími tagy. Vardyho vyhlásili nejlepším fotbalistou sezony. Králem kanonýrů však nebyl. Nastřílel 24 branek, ale jeden muž měl o zásah víc. Harry Kane.

„Jistěže mě to láká,“ odpověděl Jamie na dotaz, zda sní o střelecké koruně. Šanci má. V této sezoně znovu exceluje a po 13 kolech vládl snajprům v Anglii. Do statistické garáže zaparkoval 12 gólových žihadel.

V lednu mu bude třiatřicet. Kristova léta. „Je plný energie, stále velmi fit,“ řekl Brendan Rodgers, trenér Foxes. „Fyzicky téměř nevyčerpatelný.“

Vardyho zbraní je výbušnost. Když bylo Michaelu Owenovi pětadvacet, přišel o rychlost, klíčový prvek a nástroj své fotbalové výbavy. Stíhala ho zranění, svalová vlákna dosloužila.

Jamie? Ten hrál v pětadvaceti na amatérské úrovni. Halifax Town, Fleetwood Town. Až v létě 2012 si ho vytipoval Leicester, tehdy druholigový. „Nejenže nevykazuje žádné známky zpomalení,“ upozornil Rodgers, „on ještě přidal plyn. Všechny testy ukazují, že je hbitější než dřív.“

Data z utkání to potvrzují. Bývá nejrychlejším mužem na hřišti (až 34,5 kilometru za hodinu). Běžně udělá víc sprintů s vysokou intenzitou než kdokoli jiný.

„Dokáže pláchnout komukoli,“ řekl Rodgers. „Má to v genech, ale taky o sebe pečuje. Trénuje každý den. Bez úlev. Skončil v reprezentaci, aby ušetřil síly pro klub.“ Liščí taktika? Říz a razance. Přímočará údernost. Ale ne jako při mistrovském tažení za vlády Ranieriho, protiútoky nejsou všechno. Význam má i držení míče.

„Jamie není jako Bobby Firmino, který se stahuje, aby podpořil budování útoku. Číhá na ofsajdové hraně. Tam, za obrannou linií, děsí soupeře,“ popsal Rodgers. Jeho efektivita je smrtící. Hlídáte ho, máte se na pozoru, celou dobu ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti. Běháte s ním, reagujete, když vyrazí tryskem nebo změní směr, jste připravení.

Vážně? Jste pánem situace? Ne, nejste.

„Nechápu to,“ běží hlavou protivníkům. „Nepoužil transportní paprsek jako ve Star Treku? Vždyť byl tady, přímo u mě. A náhle, mrknutím oka, je u míče a střílí gól.“

Nepodceňujme ani Vardyho herní inteligenci. Lidé vidí především tempo a agresi, ale Jamieho zdobí důvtip. „Když jsem přišel, hodně mě překvapil,“ prozradil Rodgers. „Výběr místa, předvídavost, stupeň porozumění, čtení hry. Chápe fotbal do hloubky. Talent je vidět tři věci v akci, kde ti druzí vidí jenom jednu. On to umí.“

Leicester City zažívá perfektní sezonu. Po třinácti ligových kolech byl druhý za Liverpoolem. Pyšní se druhým nejlepším útokem (víc gólů dal jen Manchester City) a nejpevnější obranou (inkasoval osmkrát). „Kluci vědí, že jsou schopní porazit kohokoli,“ řekl Rodgers.

Kluci? To sedí. Vyčnívají mladíci Wilfred Ndidi, James Maddison, Youri Tielemans, Ben Chilwell či Caglar Söyüncü. Dohlíží na ně Vardy, spolu s Kasperem Schmeichelem šéf kabiny. „Existuje jediný recept,“ prohlásil Jamie. „Nesmířit se s tím, že top šestku zařídí finance a možnosti větších klubů. Je třeba najít způsob, jak mezi ně hodit granát.“

Foxes museli nahradit výrazné opory. Prodali borce jako Harry Maguire (Manchester United, 87 milionů eur), Riyad Mahrez (Manchester City, 68), Danny Drinkwater (Chelsea, 38) a N‘Golo Kanté (Chelsea, 36). To je 229 milionů eur během tří let. Slušný výdělek! Ale taky starost, kdo na jejich místo. A s tím se vyrovnali obdivuhodně.

„Nesmíme si o sobě moc myslet,“ řekl Maddison, špílmachr, který spolu s Chilwellem prorazil v anglické reprezentaci. „Jamie je o 10 let starší než já. Když vidím jeho zápal, výdrž a snahu, nepolevující a do posledního dechu, nemůžu jinak než bojovat, dokud nepadnu.“ Před čtyřmi lety se dotkl nebe. Malý klub vyhrál velký titul, on – outsider, muž z lidu – byl titánem Premier League.

A jízda pokračuje. Zahraj to znovu, Jamie!