Premier League | Londýnské derby: žák porazil učitele, kung-fu, vyloučení i háv rasismu | iSport.cz

Chelsea vstoupila do derby na hřišti Tottenhamu aktivně, od první minuty byla lepší. Svou převahu dokázala zúročit v 12. minutě, kdy Willian po nakrátko rozehraném rohovém kopu nádherně obstřelil zleva na vzdálenější tyč gólmana Paula Gazzanigu. „Myslím, že protihráči čekali centr, ale podařilo se nám je nachytat,“ řekl k svému gólu Brazilec.

Tottenham byl v ofenzivě bezzubý a během úvodního poločasu si nepřipsal jedinou střelu na branku. Definitivně ho pak srazila trefa do šatny. V nastavení Gazzaniga kung-fu způsobem srazil v pokutovém území Marcose Alonsa a sudí Anthony Taylor, který nejprve odpískal faul na gólmana Spurs, po poradě s VAR ukázal na značku pokutového kopu. Nařízenou penaltu bez problémů proměnil Willian.

„Jsem rád, že jsem dal dva góly, ale hlavní je vítězství. Hráli jsme dobře. Týmová mentalita byla perfektní. Musíme takhle postupovat dál, zabránit výpadkům formy a podávat stabilní výkony,“ hodnotil 31letý střelec.

Po změně stran domácím sebral naději na bodový zisk hloupým faulem Son Heung-min. Po hodině hry se oběma nohama ohnal po Rüdigerovi, s nímž byl v souboji, a sudí opět po konzultaci s VAR tasil červenou kartu. Korejský útočník byl vyloučen podruhé v sezoně a potřetí v tomto kalendářním roce, což se v Premier League naposledy přihodilo Leemu Cattermoleovi (2010).

Son attempt to kick him. Not power but he did. Red card, deserved in my opinion. pic.twitter.com/KDrmYuPEnK