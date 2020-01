Premier League | Liverpool drtí rekordy, Klopp chce víc. Mourinha naštval aut před gólem | iSport.cz

Jejich jízda je obdivuhodná. V možná nejkvalitnější fotbalové lize planety, v zemi, která dala světu fotbal, kosí jednoho soupeře za druhým. Prohra? Tohle slovo v Premier League více než rok neznají. Liverpool okusil hořkost ligové porážky naposledy 3. ledna 2019, kdy podlehl Manchesteru City na Etihad Stadium 1:2. Od té doby Reds vždy brali minimálně bod.

Nic se na tom nezměnilo ani v sobotu, kdy parta trenéra Jürgena Kloppa zvítězila 1:0 na hřišti Tottenhamu. Šlo o tak trochu symbolický zápas. Jednalo se totiž o 38 ligové utkání v řadě bez porážky (33 výher, 5 remíz), tedy přesně tolik, na kolik kol se hraje Premier League. Reds tak překonali klubový rekord z roku 1894, kdy tehdejší tým vydržel neporažen 37 utkání.

Celek z města The Beatles se stal zároveň vůbec prvním týmem z TOP 5 evropských lig (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo, Francie), kterému se podařilo v úvodních 21 zápasech sezony vybojovat 20 vítězství. Jediné zaváhání přišlo v duelu na Old Trafford s Manchesterem United, remíza 1:1.

Na neuvěřitelnou sérii Liverpoolu rivalové nenacházejí odpověď a celek z Anfieldu vede ligu s náskokem 16 bodů na druhý Leicester. „Bodový náskok a náš rekord nijak zvlášť neřeším. Začne pro mě být opravdu zajímavý až ve chvíli, kdy nás do konce sezony nebude moct nikdo předehnat. Pep Guardiola (trenér Manchesteru City) se určitě nehodlá do poslední chvíle vzdát, stejně jako bych to udělal já,“ uvedl po výhře nad Tottenhamem Klopp.

Kouč Liverpoolu rozdělil utkání proti „kohoutům“ do dvou rovin. „Výsledek je jedna věc, vyhrát na Tottenhamu je navíc hodně speciální. Ale co mě mrzí, že jsme nedokázali definitivně rozhodnout o výsledku dříve. Pokud vedete proti takovému soupeře jen o gól, vždy hrozí vyrovnání. Musíme být k sobě upřímní, měli jsme vstřelit více branek,“ objasnil kouč Reds.

Jeho protějšek José Mourinho byl i přes prohru s výkonem hráčů spokojený. Navíc byl přesvědčený, že Tottenham měl minimálně na to, aby s vedoucím týmem soutěže bodoval. „Takový je fotbal. I když si někdy body zasloužíš, nemáš nic. Stály proti sobě nejlepší tým na světě a mužstvo procházející těžkým obdobím, které se navíc potýká se zraněními. Kluci hráli fantasticky, snažili se vyrovnat a soupeři dělali problémy,“ zhodnotil duel s Liverpoolem portugalský trenér.

Jediná branka utkání, kterou vstřelil v 37. minutě Roberto Firmino, byla potvrzena až po konzultaci s VAR. Sudí řešili, zda před gólem nezahrál Jordan Henderson rukou. Nebylo tomu tak a branka byla uznána. Mourinho však poukázal na jiný moment, který se mu před trefou nezdál. „Možné ruky jsem si nevšiml, ale jsem na dvě stě procent přesvědčený, že aut, který předcházel gólů, jsme měli vhazovat my. Jsem kvůli tomu z VARu trochu zmatený,“ posteskl si kouč Spurs.

Mnoho emocí vzbudil také moment z 66. minuty, kdy Andrew Robertson trefil ošklivě nohu Japheta Tangangy. Za svůj ostrý zákrok ale neviděl ani žlutou kartu.

VARs inconsistency is unbelievable, that foul by Robertson looks almost similar to the one that earned Auba a red card earlier this evening . Amazed that it’s not even been reviewed. This can end up breaking your shin & seeing off your career very easily 😱 #TOTLIV pic.twitter.com/WvDRCdLE93