Premier League | Revoluční permice. Slavný klub láká: Postup, nebo choďte donekonečna | iSport.cz

Takhle se zajišťuje klubová věrnost na dobu, která má být pro Sheffield Wednesday klíčová. Čtyřnásobný anglický mistr překonal finanční problémy a pod vedením thajského majitele chce zpátky mezi elitu. V Premier League už chybí 20 let.

Jenže vytoužený návrat z Championship do nejvyššího patra se nedaří a na (pro mnohé nechvalně) známý stadion Hillsborough pro 40 tisíc lidí chodí na druhou ligu zhruba polovina. Proto vedení přišlo s návrhem: Zaplaťte si permanentku na 10 let a ty se začnou počítat až od chvíle, kdy přijde postup.

„Sovy“, jak se klubu ze severu Anglie říká, nabídku vyšperkovaly pětiletým bonusem, takže i kdyby klub postoupil okamžitě, po deseti letech bude držitel lístku chodit dalších pět let zdarma, pokud se posune za rok, po deseti letech budou zdarma další čtyři a tak dále.

Hořkosladká varianta by nastala ve chvíli, kdy by se comeback na výsluní nedařil. Sheffield totiž začátek počítání deseti let nijak neomezuje a teď si představte, že by se dalších 20 let pohyboval v nižších soutěžích, stále by vstupenkou byla permanentka z roku 2020, která by navíc ještě fakticky nezačala platit, teoreticky tak může sloužit ke vstupu na Hillsborough donekonečna, bez ohledu na případnou změnu managementu.

Klub si ale věří a nabídku označuje za převratnou. Permanentek půjde do prodeje omezené množství a rozhodně nejsou levné. V závislosti na místě na stadionu stojí od 4550 liber (cca 134 tisíc korun) až po 6400 liber (190 tisíc korun). Aktuálně nejdražší permanentní vstupenky přitom stojí desetinu - 640 liber, na druhou ligu a bez započítání budoucích ekonomických faktorů.