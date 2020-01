Premier League | Zákaz hlavičkování. Ve Skotsku omezí fotbal, mají strach o dětské mozky | iSport.cz

K razantnímu kroku se podle ostrovních médií chystá Skotská fotbalová asociace. Na základě výzkumů, které spojují hlavičkování s poškozením mozku, chce zakázat hru hlavou dětem do 12 let. Podobné nařízení už platí v USA, ale v Evropě by se objevilo poprvé. O nácvik nutné součásti fotbalu ale mladí fotbalisté a fotbalistky ani ve Skotsku úplně nepřijdou.

Způsobuje hlavičkování demenci? Nebo jiné poškození mozku? O vlivu úderů míčem do hlavy se v posledních letech hodně diskutuje. Úplně jasný důkaz sice zatím chybí, ale v jedné části Spojeného království se rozhodli jednat.

„Skotská fotbalová asociace chce do konce měsíce vyhlásit zákaz hlavičkování dětem do 12 let,“ informovala BBC. Celosvětově by nešlo o novinku, malí fotbalisté už pět let nehlavičkují v USA, Skotsko by ale bylo první zemí v Evropě, navíc historicky jde o jednu z bašt her vzduchem.

„Musíme podniknout nějaké rozumné kroky, které budou směřovat k tomu, aby se u mladých fotbalistů omezila zátěž na hlavu. A v tréninku je to ještě mnohem častější než v zápasech,“ upozorňuje doktor John MacLean, který se skotskou asociací spolupracuje.

MacLean byl také u výzkumu, podle kterého bývalí aktivní fotbalisté umírají v důsledku poškození mozku více než třikrát častěji než zbytek populace.

Řešení? Lehčí míče

Velkou propagátorkou omezení hlaviček ve fotbale je Dawn Astleová, dcera legendárního útočníka Notts County a West Bromwiche Jeffa Astleho, který zemřel v pouhých 59 letech, podle koronera tehdy poškození jeho mozku způsobily nárazy těžkého koženého míče, se kterým se v 60. a 70. letech hrálo. Astleová po otcově smrti založila nadaci, která fotbalistům s problémy pomáhá a financuje výzkumy.

Ve vysílání skotské mutace BBC omezení hlavičkování přivítal i bývalý šéf skotského fotbalu Gordon Smith. Prý to ale ještě neznamená, že hra hlavou úplně zmizí ze skotského mládežnického fotbalu.

„Při tréninku by se mohly používat lehčí, třeba plastové míče, aby se hráči naučili hlavou mířit, aniž by museli hrát s normálním míčem. Míření hlavou je důležitá fotbalová dovednost,“ poukázal.

V největším skotském fotbalovém centru pro děti Giffnock dokonce zákaz už v určité míře několik měsíců funguje. „Jsme komunitní klub, takže jsme v první řadě rodiče, až pak trenéři. Máme odpovědnost k našim hráčům a jejich rodičům, tak jsme se na základě dostupných lékařských zpráv rozhodli zajistit budoucí zdraví nejmladších hráčů,“ prohlásil šéf centra Craig Inglis.