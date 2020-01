Premier League | Arsenal v naději. Arteta má zase přivést trofeje, jak se klub mění? | iSport.cz

Jaký je rozdíl mezi Arsenalem a pohárem čaje? Čaj vydrží v poháru déle. Anebo tenhle vtip: Co by udělal fanoušek Arsenalu, kdyby jeho tým vyhrál Champions League? Vypnul by PlayStation.

Být fanouškem Kanonýrů v 21. století je vážně tak trochu za trest. Klubová historie budí úctu, v Síni slávy září 13 mistrovských titulů, stejný počet FA Cupů, ale nedávná minulost a přítomnost zdaleka veselé nejsou.

Premier League plejeři z londýnského severu naposledy ovládli v ročníku 2003/04. Henry a spol. tenkrát za celý ročník neodešli ani jednou poraženi! Teď už tři sezony v řadě nebyli v prestižní Top Four, tedy mezi elitní čtyřkou. Vypadli tudíž i z Ligy mistrů, kterou mimochodem nikdy nevyhráli.

Poslední trofej? Symbolická, FA Cup z května 2017.

Proč symbolická? Protože Arsenal chce patřit mezi nejsilnější globální fotbalové firmy, jenže zlato z FA Cupu, byť jde o nejstarší soutěž na zeměkouli, nemá pro svět hodnotu prvenství v Premier League či Lize mistrů.

Proto ty různé narážky a vtípky. Nejen na neschopnost vyhrát něco velkého, ale třeba i na prohry v zápasech s outsidery nebo slabý bodový import z cizích hřišť. Kdy už se to konečně zlomí?

„Teď!“ zní z centrály Arsenalu i od příznivců. Jenže kolikrát to už zaznělo za posledních deset let a skutek potom utek. Tak proč tomu tentokrát věřit?

„Protože máme Artetu,“ odpovídají srdcaři klubu, v němž válel Tomáš Rosický. Teda když ho na hřiště pustilo zdraví. Mikel Arteta byl pět sezon jeho spoluhráčem v záloze a také on mu stoprocentně věří. „Je to skvělá volba, vrátí Arsenalu identitu,“ předpovídá Rosický.

Wengerovo memento

„Jsme velmi přesvědčeni, že odvede fantastický džob. Věříme, že dokáže, jak velkým klubem Arsenal je,“ přidává Raúl Sanllehi, ředitel fotbalových operací v Arsenalu.

Optimismus budí razantní Artetův návrat domů, kde odehrál 150 zápasů. Před Vánoci převzal rozklížený tým a okamžitě ho postavil do latě. V Premier League sice prozatím z pěti utkání vyhrál jediné, k tomu jednou prohrál a třikrát remizoval, čímž nikoho nemůže oslnit. Ovšem změnu k lepšímu ve způsobu hry a v nastavení hráčů musí postřehnout každý soudný člověk.

Třeba naposledy na Crystal Palace: Artetovi svěřenci dohrávali od 67. minuty bez vyloučeného kanonýra Pierre-Emericka Aubameyanga, ale měli blíž k vítězství. Za stavu 1:1 Pépé trefil tyč a Alexandre Lacazette trefil ze dvou metrů jen brankáře. Vysoký presink, agresivita, kompaktnost, přepínání do útoku a do obrany, to vše je po necelém měsíci k nepoznání v porovnání s tím, co Arsenal předváděl na konci rok a půl trvajícího angažmá španělského kouče Unaie Emeryho.

Ale pozor, jde teprve o slibný výkop! „Máme skvělou historii, skvělé fanoušky, velké hráče, z nichž může být velký tým. Pokud tohle propojíme, můžeme být silní,“ zdůrazňuje Mikel Arteta. „Pokud ne, je to nemožné,“ ihned dodává.

V sedmatřiceti přijal poprvé v životě odpovědnost hlavního trenéra. Jenže připravoval se na to už od hráčských let. Nikdy nepatřil k fotbalistům, kteří řeší jen holky a auta. Je přemýšlivý, zvídavý a dostatečně inteligentní na to, aby