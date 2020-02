Premier League | Tomáš Souček: debut za West Ham skončil remízou | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

„Hodně štěstí, Tomáši!“ popřála Slavia na svém twitterovém účtu 24letému odchovanci poté, co West Ham zveřejnil soupisku pro duel 25. kola nejvyšší anglické ligy s Brightonem, kde byl Souček veden v základní jedenáctce.

Debut v Premier League prožil rodák z Havlíčkova Brodu rozporuplný. Jeho nový tým v důležitém souboji ztratil dvoubrankové vedení, remizoval s Brightonem 3:3 a ztrácí na něj nadále dva body, avšak s tím rozdílem, že se před West Ham dostal Bournemouth a „kladiváři“ aktuálně klesli na 18. sestupové místo. Souček se ale během utkání na hřišti rozhodně neztratil.

Hned v prvním poločase, ještě za stavu 0:0, se dostal český středopolař do dobré příležitosti. Jeho hlavičku ale skvěle vytěsnil brankář Mathew Ryan. Právě náběhy na centrované míče do vápna byly jedním z hlavních znaků Součkovy premiéry za West Ham. Potvrdila se také jeho slova o tom, že kouč David Moyes ho bude chtít více využít směrem do ofenzivy, což se projevilo zejména v první půli.

Souček byl aktivní, nejen, že toho věren svému zvyku mnoho ve středu hřiště oběhal, ale při každém útoku se snažil nabízet spoluhráčům ve vápně, ať už na centr či přihrávku. Několikrát dokonce rozhodil se smutným výrazem rukama, když pas nenašel právě jeho v dobré pozici.

Premiérově si zakřičel Souček ve vínovém dresu „gól“ po 30 minutách. Sám si nabíhal na zadní tyči na standardku Marka Nobla, ale už na přední poslal ve skluzu míč do sítě Issa Diop.

Druhou gólovou akci svého týmu Souček de facto nastartoval. Na polovině hřiště vyslal do úniku po pravé straně Roberta Snodgrasse, Ryan Fredericks následně míč nacentroval do vápna a ten se odrazil na hranici pokutového území právě mezi duo Snodgrass, Souček - první jmenovaný ho poslal do sítě – 2:0

Zkraje druhého poločasu Brighton snížil, když brankář Lukasz Fabianski nešťastně vyrazil míč do vlastního spoluhráče Angela Ogbonny, od něhož skončil balon za brankovou čarou. „Kladiváři“ si ale brzy vzali dvoubrankový náskok zpět, parádně se zpoza vápna trefil podruhé v utkání Snodgrass.

Po brance na 3:1 ale aktivita West Hamu směrem dopředu opadla, což se projevilo i na prostoru, kde se poté pohyboval Souček. Ten se v defenzivnější pozici snažil vypomáhat obraně v držení náskoku.

Dvoubrankové vedení ale nakonec West Ham neudržel. Na dostřel dostal Brighton Pascal Gross, který skóroval po zaváhání domácích stoperů, kteří si dávali přednost při tom, kdo odkopne míč. V 79. minutě to pak nejprve vypadalo, že vyrovnávací trefě Glenna Murrayho předcházela ruka, ale po prozkoumání VAR se ukázalo, že tomu tak nebylo a rázem byl stav 3:3.

Ztracený náskok psychikou West Hamu značně zacloumal a v závěru to byl Brighton, kdo se hnal za vítězstvím. Domácí však podržel brankář Fabianski.

Pro Tomáše Součka skončil debut v Premier League po 85 minutách, kdy ho na hřišti nahradil Pablo Fornals.