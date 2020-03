Premier League | Velký večer ve Watfordu: Sarr je talent od boha! A Arsenalu se ulevilo | iSport.cz

422 dní, přes 60 týdnů hráči Liverpoolu v Premier League nepoznali, co to je prohrát. Až ve 28. kole dorazili na předměstí Londýna do Watfordu a zpátky na sever si odvezli třígólový příděl. A vyprodaný stadion Vicarage Road na „přestupný“ večer dlouho nezapomene bez ohledu na to, jak dopadne tvrdý boj o záchranu.

„Dělali přesně to, co měli. My ne a takhle fotbal funguje,“ okomentoval konec velké série trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. „První půle byla plná soubojů. Byli jsme hodně na míči, ale ve špatných pozicích. Watford byl opravdu skvěle organizovaný,“ uznal Klopp taktický plán Nigela Pearsona.

„Chci, aby si to hráči užili, tohle byl jejich nejlepší výkon v sezoně. Byli poctiví a disciplinovaní. Ale pořád je to jen jedna výhra, stejně musíme hrát i příští týden. Snad to hráčům pomůže získat jistotu,“ věří Pearson.

Watford je prvním týmem, který dokázal dát doma „reds“ tři góly od prosince 2017, kdy se to povedlo Arsenalu. Prsty v tom měl hlavně Senegalec Ismaila Sarr. Loňský nákup z francouzského Rennes měl doposud na kontě víc zranění než gólů. Koleno, stehno, kotník… Ale sotva se uzdravil, předvedl ve druhé půli galapředstavení proti nejlepší defenzivě ligy:

Nejdřív se deset minut po pauze protlačil přes Andrewa Robertsona na Doucoureovu přihrávku na malé vápno a otevřel skóre. Jen o pár minut později utekl stoperské dvojici Lovren, Van Dijk a efektním padáčkem zvýšil na 2:0. Čtvrt hodiny před koncem pak po fatální chybě „červené“ obrany připravil třetí gól pro Troye Deeneyho.

„Ismaila je šílený talent, má to od boha. Před brankou je neskutečně klidný,“ chválil senegalského spoluhráče gólman vítězů Ben Foster. „Je neuvěřitelný, ale taky se má hodně co učit,“ krotil nadšení Troy Deeney.

Naposledy před návštěvou Watfordu Liverpool v Premier League prohrál 3. ledna 2019 na stadionu Manchesteru City. Od té doby uplynul rok a dva měsíce, 422 dní. Navíc k výhře stačilo jen 29 procent držení míče. Reds sice hráli mnohem častěji, ale za celý zápas se dostali k jediné střele na bránu.

„Ismaila Sarr je budoucí hvězda.“ To tweetoval anglický internacionál a glosátor Gary Lineker už v lednu 2018 a teď se nestyděl svůj odhad připomenout s neskromným úvodem, že je vševědoucí. Výhra Watfordu (a prohra Liverpoolu) spustila na sociálních sítích smršť. Pomohli k ní i sami „hornets“, když třetí gól oznámili náhodným shlukem písmen, jak nadšeně bušili do klávesnice.

Díky nečekaným třem bodům jsou o skóre na nesestupovém 17. místě. Stejně bodů má i šestnáctý West Ham Tomáše Součka.

O něco blíž centru Londýna je ještě jeden klub, který má z prohry Liverpoolu velkou radost. „Uff,“ objevilo se na Twitteru Arsenalu. Kanonýři se totiž i po této sezoně budou jako jediní pyšnit nálepkou „The Invincibles“ – neporazitelní, kterou získali v sezoně 2003/2004. V této sezoně těžce zkoušení fanoušci „Gunners“ sami přiznávají, že jde o jediný primát, který jim zbývá.