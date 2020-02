Premier League | Smůla na druhou. Souček chtěl dres Van Dijka, hvězda Liverpoolu odmítla | iSport.cz

Brankář West Hamu Lukasz Fabianski poté, co mu mezi nohami prošla do sítě střela liverpoolského Mohameda Salaha • Reuters

Pablo Fornals oslavuje svou trefu, kterou poslal West Ham do vedení v duelu s Liverpoolem • Reuters

West Ham v Liverpoolu držel nadějný výsledek, po půli na světelné tabuli zářilo skóre 1:1. V souboji jasného ligového suveréna s osmnáctým týmem tabulky celkem překvapivá věc… Souček opět nastoupil v základní sestavě, hned na startu druhého poločasu ale musel nuceně střídat.

Proč? Natáhl si ohybač kyčle, o vážné zranění naštěstí nejde. Po lékařských vyšetřeních by měl kouči Davidu Moyesovi chybět zhruba tři týdny. Místo něj do zápasu naskočil Pablo Fornals, který záhy poslal West Ham do vedení, Liverpool ale ještě dokázal nepříznivý vývoj otočit. „Kladiváři“ tak z posledních sedmi ligových zápasů mají pouhé dva body a dál se topí v sestupovém pásmu.

Souček si chtěl po zápase alespoň trochu spravit náladu, když požádal o výměnu dresu hvězdného stopera domácích Virgila van Dijka. Jak dokládá video z útrob stadionu na YouTube kanále Liverpoolu, při odchodu do kabin na osmadvacetiletého Nizozemce křikl s prosbou.

Tomáš Souček neúspěšně požádal Virgila van Dijka o dres (v čase 12:10):

Van Dijk už ovšem dres slíbil právě Fornalsovi, který Součka v zápase nahradil, a vzápětí si s ním svou „čtyřku“ vyměnil. Český záložník, jenž ve čtvrtek slaví pětadvacáté narozeniny, jen smutně zkřivil obličej.

Až se ale uzdraví, jistě bude mít řadu dalších příležitostí získat od světových hvězd cenný suvenýr. Pokud se stihne vrátit podle plánu doktorů West Hamu, může si ještě na jaře zahrát třeba proti Tottenhamu, Chelsea nebo Manchesteru United.