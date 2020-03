Premier League | Bude Liverpool mistrem? Součkova šéfka má pro Premier League jiný plán | iSport.cz

Osmnáct ligových titulů. Po Manchesteru United druhý nejúspěšnější anglický klub. A po letech čekání měla být další trofej do sbírky na cestě. Luxusní bodový polštář, který si svěřenci Jürgena Kloppa dosud vytvořili, všem naznačoval, že to tentokrát skutečně přijde. Liverpool se po 30 letech stane šampionem. Takhle dominantní celek z města Beatles už dlouhé roky nikdo nepamatuje. Mnozí dokonce o Salahovi a spol. tvrdí, že jsou nejlepším týmem planety.

Jenže světová epidemie způsobená šířením korovinaru hodila do plánovaných oslav všech „reds“ vidle. Stejně jako v drtivé většině Evropy se na Ostrovech zarazil i fotbal. Kdy a jestli vůbec se hráči k hraní vrátí, není známo. Šíří se dokonce zprávy, že se tento ročník doopravdy nedohraje.

Co s tím? Vedení Premier League se snaží vymyslet, jak dál postupovat. Jak se listu The Times podařilo zjistit, regule, stejně jako v případě české nejvyšší soutěže, na podobný scénář nepamatují.

Automaticky se tedy nedá říct, že by se Liverpool prohlásil za mistra v nedohrané sezoně a fanoušci měli klid. Naděje však existuje. Deník Telegraph přišel s návrhem, který opírá o své zdroje, že by se tak skutečně mohlo stát.

Rušno je však i ve spodních patrech. Například Karren Bradyová, šéfka West Hamu United, za který od ledna hraje i český reprezentant Tomáš Souček, prohlásila, že by se měl celý ročník anulovat. „Jiné rozumné a spravedlivé řešení v podstatě neexistuje,“ napsala ve svém prohlášení, jež vzbudilo rozruch.

Právě udržení „kladivářů“ v Premier League je navázáno i na Součkovu budoucnost. Pokud by londýnský celek spadl (aktuálně je šestnáctý díky lepšímu skóre), 25letý záložník by se v létě vrátil do Slavie a hostování by se nezměnilo v trvalý přestup.

Pokud by ale skutečně došlo na již zmíněný návrh, který počítá s Liverpoolem jako s vítězem ligy, nikdo by nesestupoval. Z Championship by se o patro výš posunuly první dva nejlepší kluby - Leeds a West Bromwich - a následující sezona by se odehrála ve 22 klubech. Což by na druhou stranu znamenalo, že by za rok sestupovalo pět týmů.

Další problém však nastává při obsazení evropských pohárů. Podle informací britských novinářů na stole leží návrh, aby účastníci z této sezony měly jistou účast i v té příští. A kluby, které se momentálně drží na příčkách zajišťující poháry, hrály kvalifikaci.

Zda však návrh přijme UEFA a s ní i zbytek Evropy, se teprve uvidí.

