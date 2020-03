Premier League | Artetova manželka popsala nákazu koronavirem: Normálně by šel do práce | iSport.cz

Arteta se zřejmě nakazil, když při zápasu Evropské ligy s Olympiakosem Pireus přišel do kontaktu s majitelem řeckého týmu Evangelosem Marinakisem, který už dříve potvrdil, že virem trpí. Sedmatřicetiletý trenér je v domácí péči a prý se cítí dobře, což potvrdila i jeho choť Lorena.

„Děkuji všem, co poslali přání brzkého uzdravení, je jich mnoho. A taky chápu, že chcete vědět, co se děje,“ začala ve videu na Instagramu. „Můj manžel se cítí dobře, je v pořádku. Je pravda, že měl symptomy viru, ale ty by mu v normální situaci vůbec nezabránily v tom, aby šel do práce,“ dodala.

Přiznaky COVID-19 jsou podobné chřipce, lidem s vyšší teplotou či kašlem se doporučuje zůstat doma v izolaci. Přesně to Arteta učinil, i když kdyby šlo skutečně jen o chřipku, šel by na trénink jako jakýkoli jiný den. „Normálně by si vzal ibuprofen nebo paracetamol a odešel by pracovat, o nic velkého nejde,“ potvrdila Lorena.

Co je důležité, Artetova diagnóza nijak nezhoršuje stav jeho nejbližších. „Mikel má občas zvýšenou teplotu, nějaké bolesti hlavy, ale to je vše. To prožívá. Já i děti jsme úplně v pohodě,“ dodala.

„Virus může být smrtelný pro jisté skupiny lidí, ale většina z nás jím projde s lehkými příznaky,“ završila Artetova manželka. V Anglii se zatím koronavirus, který na životě ohrožuje především seniory a lidi s hlubšími zdravotními problémy, objevil u zhruba tisícovky lidí, dvacet mu podlehlo.

