Premier League | Sancho rudým ďáblem? V Anglii píšou o tajných jednáních, cena klesá | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United oslavují vstřelenou branku do sítě Lince • Reuters

Fotbalisté Manchesteru United slaví branku do sítě Lince • Reuters

Anglická reprezentace sází na dravé mládí. Trent Alexander-Arnold (uprostřed) i Jadon Sancho (se sklopenou hlavou) by ještě mohli hrát za jednadvacítku, přitom už jim patří důležité role mezi dospělými • Profimedia.cz

Dvacetiletý fotbalový talent Jadon Sancho by se v létě měl vrátit z Borussie Dortmund do Anglie. Podle britského listu The Sun si už mladý anglický reprezentant vyjednal podmínky smlouvy s Manchesterem United. Kluby se však na přestupu křídelního hráče ještě nedohodly.