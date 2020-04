Fotbalové spekulace: Pogba do Realu, Sancho bude na roztrhání | iSport.cz

Fotbalový svět si dává vynucenou pauzu, ale přestupové spekulace jsou nezastavitelné. Uvidíme jak se k současné situaci kluby postaví. Jestli se bude vyprodávat a ceny půjdou dolů, anebo všechno zůstane při starém. Vypadá to, že Žilina to už odpískala a zůstává otázkou, jestli k podobnému řešení nebudou muset přistoupit i jiné evropské kluby. A to by mohlo znamenat hodně nezaměstnaných fotbalistů. Tyhle zlověstné scénáře nemáme rádi, a tak se pojďme podívat raději na nějaké z letních (nebo možná až podzimních) přestupových spekulací.

Paul Pogba je na útěku z Ostrovů! Nebo už to má pěkně dlouho za lubem... Záložník Manchesteru United by se rád převékl do dresu Realu Madrid a zahrál si pod Zinédinem Zidanem. Jenže ten už na San Bernábeu na podzim nemusí být a co víc, "rudí ďáblové" za záložníka budou chtít pořádný ranec.

Velká tahanice bude o Jadona Sancha, který by se po třech letech v Německu vůbec nebránil návratu do Anglie. Manchester United má už dlouho zájem, ale jestli nebude hrát Ligu mistrů, sotva bude mít mladý Angličan zájem. To Chelsea ušetřila nějaký ten peníz a šikovného útočníka by uvítala.

V PSG mají jasno. Mbappé? Nikam! Ale Neymar je k mání... jen ta cenovka 180 milionů eur může být odstračující. O slovo se přesto mají hlásit Real i Barcelona.

Jak to vypadá s Philippem Coutinhem? Vrátí se Cristiano Ronaldo do Realu? A jaká je budoucnost Zlatana Ibrahimovice? Podívejte se na nejžhavější fotbalové spekulace ve VIDEU.