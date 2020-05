Premier League | Boj o dresy v Liverpoolu. Sponzor s rekordní smlouvou musí počkat | iSport.cz

Pokud by se Premier League předčasně zrušila, Liverpool by přišel o vysněný titul • Reuters

Pokud by se Premier League předčasně zrušila, Liverpool by přišel o vysněný titul • Reuters

Georginio Wijnaldum poslal Liverpool do vedení • Reuters

Později dohrávaná sezona přináší fotbalovým klubům problémy se smlouvami. A to nejen s těmi hráčskými. Liverpoolu s koncem května vyprší kontrakt s dodavatelem dresů New Balance a začne spolupráce s gigantem Nike. V jakých dresech by si tedy "reds" převzali pohár pro mistra ligy?