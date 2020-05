Premier League | Van Dijka donutila krize k myšlenkám na důchod. Řekl, jak vybíral Liverpool | iSport.cz

Stejně jako pro většinu ostatních, i pro fotbalisty je těžké snášet koronavirovou krizi a nucené odloučení od milovaných činností, v tomto případě sportu. Pokud jim nebylo umožněno jinak, musejí se připravovat pouze individuálně, s čímž souvisí i odstřihnutí se od - za normálních okolností - každodenního setkávání se a blízkého kontaktu se spoluhráči.

Právě o tom promluvil liverpoolský obránce Virgil van Dijk. Toho dovedlo odloučení k zamyšlení se nad důchodem. „Je těžké být mimo tým. Trávíte spolu tolik času a najednou se dva měsíce nevidíte. Pocit, jaký teď prožíváme, je něco, co jsme nikdy předtím nezažili. Donutilo mě to víc přemýšlet o tom, jak obtížné je pro hráče rozhodnout se pro odchod do důchodu. Nechci konec kariéry řešit, ale rozhodně to bude divná věc,“ je přesvědčený nejlepší hráč Premier League sezony 2018/2019.

V rozhovoru pro BT Sport odhalil Nizozemec i to, co ho přimělo k přestupu právě do Liverpoolu, kde působí od 1. ledna 2018. „Než jsem se rozhodl pro Liverpool, podíval jsem se na všechny aspekty klubů. Způsob hry, spoluhráče, budoucnost,“ uvedl Van Dijk. „Město, fanoušci, všechno bylo součástí vstupu do klubu.“ dodal.

„Myslím si, že Liverpool v té době, kdy jsem se rozhodoval, byl správnou volbou. To, že jsme hned během mého prvního půl roku v klubu prošli do finále Ligy mistrů (prohra 1:3 s Realem), bylo velkým bonusem a hodně mi to pomohlo v mém dalším vývoji,“ uznal Van Dijk.

Kapitán nizozemské reprezentace dosáhl s Reds mnoha úspěchů, jak týmových (například prvenství v Lize mistrů 2019), tak individuálních a právem patří v současné době mezi nejlepší obránce na světě.

„Nenávidím prohry. Když prohrajeme, nebo vyhrajeme, ale nepodám dobrý výkon, jsem vždy nevrlý. Vždy chci být ten nejlepší a pomáhat týmu předvádět týden co týden perfektní výkony. Musím si udržovat stejnou úroveň, jako v posledních pár letech. Vždy existuje prostor pro zlepšení, takže musím dál pracovat s pomocí svých spoluhráčů a trenérů v klubu i reprezentaci. Ti mi pomáhají zlepšovat se,“ konstatoval.